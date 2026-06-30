Wegen starker Nachfrage im Containermarkt rechnet MOELLER-MAERSK mit mehr Gewinn im laufenden Jahr als bisher - daher hob man die Prognosenspannen sowohl für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) als auch für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) an. Zudem soll der freie Barmittelabfluss (Cashflow) geringer ausfallen als bisher erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll nun 8 bis 10 Mrd. $ betragen, während man vorher von 4,5 bis 7 Mrd. $ ausgegangen war. Beim Volumenwachstum des weltweiten Containermarktes erwarten die Dänen 2026 nun 4 % statt bisher 2 bis 4 %. Am Aktienmarkt kamen die Neuigkeiten gut an. Die Papiere von MOELLER-MAERSK sprangen im frühen Handel in Kopenhagen um 5 % nach oben.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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