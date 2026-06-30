München (ots) -- Joyn erweitert Streaming-Angebot um bekannte Video-Podcasts - darunter "Der Sophie Passmann Podcast", "SCHÖN LAUT", "Gysi gegen Guttenberg" und "Sisters in Crime"- Seven.One Media übernimmt die Vermarktung der neuen BewegtbildinhaltePodcasts sind aus dem Medienalltag nicht mehr wegzudenken und bei den Hörer:innen enorm beliebt. Nun bringt ProSiebenSat.1 das Erfolgsformat auch als Video auf den Screen und erweitert seine Streamingplattform Joyn gezielt um Video-Podcasts aus dem Seven.One Audio-Kosmos.Zum Start umfasst das Angebot eine kuratierte Auswahl bekannter Formate - darunter "Der Sophie Passmann Podcast", "SCHÖN LAUT", "Make America Good Again!", "Gysi gegen Guttenberg" und "Sisters in Crime". Weitere Titel folgen in den kommenden Monaten - als Nächstes der Podcast "Kaffee & Kater" mit Malika und Joi. Die Vermarktung übernimmt der ProSiebenSat.1-Vermarkter Seven.One Media.Mit der Integration auf Joyn erhalten die Video-Podcasts jetzt eine zusätzliche, hochwertige Ausspielungsheimat - und werden in die Bewegtbildvermarktung von Seven.One Media integriert. Für Werbekunden entsteht so ein noch breiteres Premium-Video-Inventar.Lennart Harendza, Chief Revenue Officer Seven.One Media: "Mit Video-Podcasts bauen wir unser kuratiertes Bewegtbildangebot auf Joyn gezielt weiter aus und eröffnen unseren Werbekunden noch mehr Digital-Reichweite in einem hochwertigen CTV-Umfeld. Besonders spannend an den Inhalten ist vor allem die enge Beziehung zwischen Hosts und ihrer Community: Sie sorgt für Vertrauen und macht Video-Podcasts zu einem besonders wirkungsvollen und glaubwürdigen Werbeumfeld."Möglich wird dieser Schritt durch die enge Verzahnung innerhalb der Gruppe: Während Seven.One Media die Monetarisierung der Video-Podcasts verantwortet, erschließt Seven.One Audio als Podcast-Spezialist die Inhalte, Joyn bietet als Streaming-Hub von ProSiebenSat.1 die ideale Umgebung zur Ausspielung an die Zuschauer:innen und Hörer:innen.Alexander Krawczyk, Senior Vice President Seven.One Audio: "Mit diesem Schritt bringen wir die Stärken von Audio auf den großen Screen und machen Inhalte auch visuell erlebbar. Als führender Podcast-Vermarkter mit einem breiten, exklusiven Vermarktungs-Portfolio und unserer Produktionsschmiede Studio Bummens pflegen wir seit Jahren enge, vertrauensvolle Beziehungen zu Hosts und Partnern. Genau diese Nähe ist unser großer Vorteil: Sie ermöglicht es uns, Podcasts jetzt konsequent auch auf Joyn zu bringen."Pressekontakt:Kristina SchreiberSenior PR Managerin / Business CommunicationsSeven.One Entertainment GroupTel. +49 (0) 89 95 07 2410E-Mail: Kristina.Schreiber@seven.oneMedienallee 7 / 85774 Unterföhringwww.seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6305243