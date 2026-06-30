Chur - In der Zivilklage des Investors Remo Stoffel gegen die Graubündner Kantonalbank (GKB) und deren Tochter BZ Bank über mehrere 100 Millionen Franken ist in einer Schlichtungsverhandlung zu keiner Einigung gekommen. Es obliege nun dem Kläger, seine Klage beim zuständigen Zivilgericht einzureichen, teilte die GKB am Dienstag mit. Die Schlichtungsverhandlung fand am Dienstag vor dem Vermittleramt Höfe statt, wie es in der Mitteilung des Staatsinstituts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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