Chur - Die eigene Firma in neue Hände zu geben, ist für Unternehmerinnen und Unternehmer ein grosser Schritt. Welche Aspekte in der Nachfolgeplanung zu beachten sind und warum die persönliche Einstellung besonders wichtig ist. Aus GKB HORIZONTE «Weitergeben, loslassen, neu denken». Autor: Roger Lüdi ist Leiter Steuern und Nachfolge und Senior Finanzplaner bei der GKB Herr Lüdi, was braucht es, damit ich mein Unternehmen erfolgreich in neue Hände ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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