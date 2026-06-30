Designworks hat jüngst einen neuen Ladepark vor der BMW Welt in München installiert. Die Ladestationen, die an minimalistische Bäume erinnern, warten unter anderem mit einer LED-Lichtinszenierung zur Visualisierung des Ladevorgangs auf - und davon gibt's jetzt Bilder. BMW betreibt in München mit der "BMW Welt" einen großen, exponierten Standort mit Ausstellungs-, Erlebnis- und Auslieferzentrum. Neu auf dem Außengelände sind seit Kurzem acht öffentliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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