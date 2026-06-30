HIGHLIGHTS

- Einführung von SparcES - einer neuen Additivreihe für elektrostatische (ESD) und leitfähige Beschichtungen

- ESD- und leitfähige Beschichtungen sind für Rechenzentren sowie Fertigungsanlagen für Halbleiter und EV-Batterien von entscheidender Bedeutung.

- SparcES-Additive wurden über einen Zeitraum von rund 24 Monaten entwickelt und bieten sowohl kommerzielle als auch technische Vorteile gegenüber Graphit und anderen derzeit verwendeten leitfähigen Pigmenten.

- Sparc hat in den vergangenen 6 bis 12 Monaten ein starkes eingehendes Interesse an ESD-Beschichtungen verzeichnet. Derzeit laufen zwei Produktentwicklungsprogramme mit Kunden.

Sparc Technologies Limited (ASX: SPN | FRA: NLR | OTCQB: SPTCF) ("Sparc", "Sparc Technologies" oder das "Unternehmen") freut sich, die Einführung einer speziell entwickelten Graphen-Additivreihe für elektrostatische (ESD) und leitfähige Beschichtungen bekannt zu geben: SparcES.

Die Einführung von SparcES folgt auf rund 24 Monate Tests der elektrischen Leitfähigkeit von Beschichtungen unter Verwendung verschiedener Graphenquellen und Polymerharze. Diese Benchmark-Tests im Labor von Sparc haben gezeigt, dass die Leitfähigkeit graphenverstärkter Beschichtungen je nach Materialauswahl und Dosierung stark variieren kann. Auf Grundlage dieser Arbeiten, einer Marktstudie eines unabhängigen Dritten sowie des Kundenfeedbacks ist Sparc der Ansicht, dass sich für korrekt ausgewähltes und gut dispergiertes Graphen eine bedeutende Chance bietet, die derzeit verwendeten leitfähigen Additive (unter anderem Graphit, Ruß, Kohlenstoffnanoröhren und metallische Nanodrähte) in einer Vielzahl von ESD- und leitfähigen Beschichtungen zu ersetzen. Zu den Vorteilen der Verwendung von SparcES-Additiven zählen niedrigere Dosierungsraten, ein einfacheres Materialhandling, eine höhere Haltbarkeit der Beschichtungen, eine höhere Opazität sowie geringere Rohstoffkosten. Die Vermarktung der SparcES-Produkte wird auf den bestehenden Beziehungen von Sparc innerhalb der Beschichtungsindustrie aufbauen, die durch das marktführende Graphen-Additiv für Schutzbeschichtungen, ecosparc, entstanden sind. Derzeit laufen zwei Produktentwicklungsprogramme mit Kunden unter Einsatz von SparcES-Produkten.

Der Managing Director von Sparc, Herr Nick O'Loughlin, kommentierte:

"ESD- und leitfähige Beschichtungen sind aufgrund des rasanten Ausbaus von Rechenzentren sowie Fertigungsanlagen für Halbleiter und EV-Batterien ein bedeutender Wachstumsbereich innerhalb der Beschichtungsindustrie. Sparc hat in den vergangenen 6 bis 12 Monaten zahlreiche Kundenanfragen zu diesem Beschichtungssegment erhalten, und unser Know-how im Bereich graphenverstärkter Schutzbeschichtungen hat eine nahtlose Grundlage für die Produktentwicklung geschaffen. Die öffentliche Einführung der SparcES-Produktreihe folgt auf umfangreiche interne Testarbeiten sowie den jüngsten Start von zwei kundengeführten Produktentwicklungsprogrammen. Wir freuen uns sehr, dass Sparc an einem stark wachsenden Beschichtungssegment im Umfang von US$1,65 Milliarden partizipieren wird, das unsere Aktivitäten im Bereich Schutzbeschichtungen hervorragend ergänzt."

ESD- und leitfähige Beschichtungen sind spezielle Beschichtungen, die entwickelt wurden, um den Aufbau statischer Elektrizität auf Böden und anderen Oberflächen zu verhindern und dadurch elektronische Geräte sowie brennbare Stoffe zu schützen.

- ESD-Beschichtungen: Kontrollieren den Aufbau elektrischer Ladungen und leiten statische Elektrizität kontrolliert ab.

- Leitfähige Beschichtungen: Stellen einen hochleitfähigen Ableitpfad zur Erde bereit, um in Hochrisikoumgebungen eine schnelle Entladung zu ermöglichen.

Die Verwendung von Graphen als leitfähiges Additiv ist seit Langem bekannt. In derzeit kommerziell verfügbaren ESD- und leitfähigen Beschichtungen werden jedoch typischerweise Graphit und Ruß eingesetzt, um die elektrische Leitfähigkeit zu erzielen. Die Arbeiten von Sparc mit hochleitfähigen Graphenqualitäten in Epoxidharzformulierungen zeigen, dass der Einsatz von Graphen als Ersatzadditiv sowohl kommerzielle als auch technische Vorteile bietet. Diese Vorteile ergeben sich vor allem aus den deutlich geringeren Dosierungsraten von Graphen, die erforderlich sind, um die angestrebten Leitfähigkeitswerte für antistatische Anwendungen zu erreichen. Aufgrund seiner bestehenden Beziehungen innerhalb der Beschichtungsindustrie und seiner kommerziellen Erfolge mit seinem Flaggschiffprodukt ecosparc für Schutzbeschichtungen ist Sparc hervorragend positioniert, leitfähige Graphenadditive für den Markt für ESD-Beschichtungen anzubieten.

Eine unabhängige Marktanalyse von Orr & Boss schätzt den weltweiten Markt für ESD- und leitfähige Beschichtungen im Jahr 2026 auf US$1,2 Milliarden, wobei Rechenzentren und Fertigungsanlagen für Halbleiter 75 % der Gesamtnachfrage ausmachen. Der Markt für Rechenzentren und Halbleiterfertigungsanlagen soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10 % wachsen. Treiber hierfür sind die beschleunigten Investitionen in digitale Infrastruktur sowie erhebliche Investitionen in den Ausbau der weltweiten Chipfertigungskapazitäten. Branchentrends deuten zudem auf einen zunehmenden Wechsel von herkömmlichen ESD-Bodenfliesen hin zu leitfähigen Betonbeschichtungssystemen, insbesondere in Rechenzentren und modernen Halbleiterfertigungsanlagen. Dadurch eröffnet sich eine bedeutende Wachstumschance für leistungsstarke ESD- und leitfähige Bodenbeschichtungstechnologien. Zusätzliche Nachfrage entsteht durch die Fertigung von EV-Batterien sowie Anwendungen in der Pharma-, Chemie-, Luft- und Raumfahrt-, Gesundheits- und Laborbranche. Für all diese Bereiche wird ein kontinuierliches langfristiges Wachstum erwartet. Orr & Boss schätzt, dass der weltweite Markt für ESD- und leitfähige Beschichtungen bis 2030 ein Volumen von rund US$1,65 Milliarden erreichen wird, wobei rund 80 % der Nachfrage auf Rechenzentren und Halbleiterfertigungsanlagen entfallen. Wie bei jedem adressierbaren Zielmarkt bestehen auch hier Hürden für den Marktzugang.¹

Tabelle 1: Schätzungen der weltweiten Marktgröße für ESD- und leitfähige Beschichtungen (Orr & Boss, Juni 2026)

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Freigegeben durch: Nick O'Loughlin, Managing Director.

Weitere Informationen:

Nick O'Loughlin

Managing Director

info@sparctechnologies.com.au

Aiden Bradley

Investor Relations

aiden@nwrcommunications.com.au

+61 414 348 666

¹ Einschließlich Fertigungskapazitäten, regulatorischer Anforderungen, Vertriebs- und Logistikhürden, Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums sowie Wettbewerbsbarrieren. Investoren werden darauf hingewiesen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass ein adressierbarer Zielmarkt tatsächlich in Umsätze umgewandelt werden kann. Der adressierbare Zielmarkt sollte daher nicht als Prognose potenzieller Umsätze verstanden werden.

² Zu den sonstigen Märkten zählen die Fertigung von EV-Batterien sowie Anwendungen in der Pharma-, Chemie-, Luft- und Raumfahrt-, Gesundheits- und Laborbranche.

Über Sparc Technologies

Sparc Technologies Limited ("Sparc", ASX: SPN | FRA: NLR | OTCQB: SPTCF) ist ein australisches Technologieunternehmen, das Lösungen entwickelt, welche die Umwelt- und Nachhaltigkeitsergebnisse globaler Industrien verbessern. Sparc arbeitet in zwei transformativen Technologiebereichen: graphenverstärkte Materialien und grüner Wasserstoff. Sparc betreibt Forschung und Entwicklung im eigenen Haus und pflegt umfangreiche Kooperationen und Beziehungen mit dem Hochschulsektor in Australien und weltweit.

Sparc hat das Graphen-Additiv ecosparc entwickelt und kommerzialisiert, das bereits in geringen Dosierungen die Leistung kommerziell verfügbarer Epoxid-Schutzbeschichtungen deutlich verbessert. Sparc hat eine Produktionsanlage zur Herstellung von ecosparc in Betrieb genommen und arbeitet mit globalen Beschichtungsunternehmen sowie großen Anlagenbetreibern bei Tests, Versuchen und kommerziellen Partnerschaften zusammen.

Sparc Hydrogen ist ein Joint Venture zwischen Sparc Technologies, Fortescue Ltd und der University of Adelaide, das eine Wasserstoffproduktionstechnologie der nächsten Generation entwickelt. Die photokatalytische Wasserspaltung (PWS) ist ein neuartiges Verfahren zur Erzeugung von grünem Wasserstoff ohne Elektrolyseure - ausschließlich unter Nutzung von Sonnenlicht, Wasser und einem Photokatalysator. Aufgrund des geringeren Infrastrukturbedarfs und des niedrigeren Energieverbrauchs bietet PWS das Potenzial für Kosten- und Flexibilitätsvorteile gegenüber bestehenden Verfahren zur Wasserstoffproduktion.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: sparctechnologies.com.au

Weitere Informationen über Sparc Hydrogen finden Sie unter: sparchydrogen.com

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03105347-3A696215&v=undefined



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