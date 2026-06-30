- Der Erwerb der Kupfer-Gold-Projekte Zymo und Indata von Eastfield Resources würde die Anzahl der für Bohrungen aufgeschlossenen Ziele, das Explorationspotenzial und die langfristigen Erschließungsmöglichkeiten wesentlich erweitern

Vancouver, British Columbia / 30. Juni 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) | (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) ("Star Copper" oder das "Unternehmen"), ein auf kritische Minerale spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, freut sich, den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit Eastfield Resources Ltd. ("Eastfield") vom 30. Juni 2026 bekannt zu geben, wonach das Unternehmen, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, eine 100%ige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Zymo sowie die 95,3%ige Beteiligung von Eastfield am Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt Indata in British Columbia im Austausch gegen die Ausgabe von 10.000.000 Vergütungsaktien (die "Vergütungsaktien") von Star Copper erwerben wird (der "Erwerb").

Der Erwerb soll das Portfolio von Star Copper an Kupfer-Gold-Assets in Distriktgröße in bedeutendem Maße erweitern und das Unternehmen als Eigentümer mehrerer in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlicher Projekte in einigen der höffigsten Porphyrgürtel von British Columbia positionieren.

Highlights der Transaktion:

- Geplanter Erwerb des 18.184 Hektar umfassenden Kupfer-Gold-Porphyr-Projekts Zymo in der Nähe von Smithers (British Columbia).

- Geplanter Erwerb von Eastfields Beteiligung von 95,3 % am 4.551 Hektar umfassenden Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt Indata.

- Dadurch würden mehr als 20.000 Meter historischer Bohrungen sowie mehrere bohrreife Ziele hinzukommen.

- Dies würde das Engagement von Star Copper bei großflächigen Kupfer-Gold-Porphyr-Systemen in British Columbia erweitern.

- Ergänzt das Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens in Bezug auf die Erschließung und unterstützt die langfristige Wachstumsstrategie.

Kommentar des CEO

Darryl Jones, CEO von Star Copper, meint: "Dieser geplante Erwerb ist ein transformativer Schritt für Star Copper und beschleunigt unsere Entwicklung zu einem führenden Kupfer-Gold-Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt British Columbia. Zymo ist genau die Art von Projekt, die wir in unser Portfolio aufnehmen wollen. Es umfasst ein großes Kupfer-Gold-Porphyr-System mit umfangreichen Bohrungen, außergewöhnlichen geophysikalischen Signaturen, starken historischen Bohrabschnitten, umfassenden vorherigen Investitionen und einem beträchtlichen Entdeckungspotenzial. Der Umfang des Systems bei Zymo ist unserem technischen Team unmittelbar aufgefallen. Mit einer Porphyrausdehnung von 8 Kilometern, die mehrere mineralisierte Zentren und zahlreiche unerprobte Ziele bietet, stellt dieses Projekt eine seltene Gelegenheit im aktuellen Kupfermarktumfeld dar."

"Zusammen mit dem Standort Indata und unserem Vorzeigeprojekt Star würden wir mehrere Assets in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium kontrollieren, die bedeutsame Entdeckungen und langfristigen Shareholder Value liefern können." Jones weiter: "Diese Projekte könnten den Aktionären unserer Ansicht nach hervorragenden Zugang zu zukünftigen Kupfer- und Goldentdeckungen bieten, und das zu einem Zeitpunkt, an dem der globale Bedarf nach beiden Metallen weiter zunimmt."

Zymo: ein großes Kupfer-Gold-Porphyr-System

Das 18.184 Hektar umfassende Projekt Zymo befindet sich rund 45 Kilometer westlich von Smithers (British Columbia) und beherbergt eines der größten bekannten unzureichend erkundeten Kupfer-Gold-Porphyrsysteme in der Region (siehe Abbildung 1). Das Konzessionsgebiet zeichnet sich durch eine weitläufige 8 Kilometer mal 2 Kilometer große Anomalie der induzierten Polarisation aus, von der angenommen wird, dass sie ein Kupfer-Gold-Porphyr-System von Distriktgröße definiert.

Abbildung 1 - Standort des Kupfer-Gold-Projekts Zymo, West-Zentral-BC, Star Copper, 2026.

Die bisherigen Arbeiten, die 34 Bohrlöcher über mehr als 10.800 Meter umfassen, haben mindestens fünf mineralisierte Zonen identifiziert, darunter die Zonen Hobbes und FM.

Zu den bemerkenswerten Bohrabschnitten gehören:

- 159,0 Meter mit 0,44 % Kupfer und 0,32 g/t Gold (ZY08-09)

- Einschließlich 72,0 Meter mit 0,72 % Kupfer und 0,66 g/t Gold

- 159,0 Meter mit 0,31 % Kupfer und 0,21 g/t Gold (ZY08-10)

- 126,0 Meter mit 0,28 % Kupfer und 0,34 g/t Gold (ZY11-20)

Das Projekt verfügt über eine fünfjährige Genehmigung, die Bohrungen von bis zu 50 Standorten aus sowie weitere geophysikalische Vermessungen gestattet, und ist daher für die zukünftige Exploration bereit. Zahlreiche große IP-Anomalien wurden noch nicht erprobt und bislang wurden auch noch keine tiefreichenden Bohrungen absolviert.

Indata: fortgeschrittenes Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt

Das 4.551 Hektar umfassende Projekt Indata liegt rund 120 Kilometer nördlich von Fort St. James (British Columbia) und beherbergt ein großes Kupfer-Gold-Molybdän-System mit zusätzlichem Potenzial für Antimon-, Nickel- und Silbervorkommen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2 - Standort des Projekts Indata, Zentral-BC, Star Copper, 2026.

Auf dem Konzessionsgebiet wurden siebenundachtzig Bohrlöcher über mehr als 10.000 Meter absolviert, die auch die jüngsten Bohrungen umfassen, die den Umfang des mineralisierten Systems weiter unter Beweis stellen.

Das Projekt ist bis 2030 vollständig genehmigt und würde Star Copper - sofern der Erwerb abgeschlossen wird - ein weiteres Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium verschaffen, das sowohl das künftige Ressourcenwachstum als auch das Entdeckungspotenzial unterstützen könnte.

Aufbau eines wachstumsstarken Kupferunternehmens mit mehreren Assets

Sollte der Erwerb abgeschlossen werden, würde Star Copper damit zum Eigentümer von drei bedeutenden Kupfer-Gold-Explorationsprojekten in British Columbia werden und den Bestand des Unternehmens an bohrreifen Zielen, das Explorationspotenzial und die langfristigen Erschließungsmöglichkeiten erheblich steigern.

Das Management ist der Auffassung, dass die Kombination von Star, Zymo und Indata den Aktionären Zugang zu mehreren Kupfer-Gold-Systemen in Distriktgröße bieten würde und das Unternehmen in Stellung bringen würde, um sich zu einem der aktivsten und diversifiziertesten Kupferexplorationsunternehmen in der Provinz zu entwickeln.

Die Vergütungsaktien werden bei Abschluss der Übernahme zu einem angenommenen Preis pro Aktie ausgegeben, der dem Schlusskurs der Stammaktien von Star Copper an der Canadian Securities Exchange (die "CSE") am nächstgelegenen praktikablen Tag vor dem Abschlussdatum der Übernahme entspricht. Die Vergütungsaktien können gemäß den Richtlinien der CSE und den geltenden Wertpapiergesetzen der Escrow-Regelungen und/oder Weiterverkaufsbeschränkungen unterliegen. Darüber hinaus unterliegen die Vergütungsaktien freiwilligen vertraglichen Übertragungsbeschränkungen (die "Lock-up-Beschränkungen"), wonach sich Eastfield verpflichtet, diese Vergütungsaktien bis zum Ablauf von 12 Monaten ab dem Abschlussdatum der Übernahme nicht zu veräußern oder zu übertragen. Star Copper hat das Recht, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze, jederzeit und von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen auf einen Teil der Lock-up-Beschränkungen zu verzichten oder diese aufzuheben. Die Vergütungsaktien werden zunächst von Eastfield zu Anlagezwecken gehalten. Star Copper hat zudem das Recht, von Eastfield zu verlangen, die Vergütungsaktien anteilig an die Aktionäre von Eastfield auszuschütten.

Bill Morton ist President, CEO und Direktor von Eastfield sowie Direktor von Star Copper. Daher gilt die Übernahme als "Transaktion mit nahestehenden Personen" gemäß dem Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften ("MI 61-101").

Der Abschluss der Übernahme unterliegt bestimmten Bedingungen und Genehmigungen, darunter: (i) dem Erhalt aller erforderlichen Zustimmungen und behördlichen Genehmigungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Zustimmung der TSX Venture Exchange, die Zustimmung der CSE und die Zustimmung der Aktionäre von Eastfield; und (ii) sonstigen für eine Transaktion dieser Art üblichen Bedingungen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die Übernahme wie vorgeschlagen oder überhaupt vollzogen wird.

Weitere Einzelheiten zu den Abschlusskonditionen, den Transaktionsbedingungen und den zukünftigen Explorationsplänen werden in einer späteren Pressemitteilung bereitgestellt.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President und Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und den Ausbau von großflächigen Kupfer-Gold-Systemen in British Columbia gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens befindet sich im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia, beherbergt mehrere hochprioritäre Zielgebiete und weist geologische Eigenschaften auf, die bedeutenden Porphyr-Kupferlagerstätten entsprechen (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North, East & West, Copper Creek und Copperline. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Im Falle des Erwerbs beabsichtigt das Unternehmen, die Projekte Indata und Zymo durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, sowie durch Schürfgräben und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung der mineralisierten Zonen und durch Infrastrukturverbesserungen zur Erleichterung der Erreichbarkeit der Standorte und des operativen Betriebs. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Dort können Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ ansehen und sich für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ anmelden oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Zusätzliche Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "nimmt an", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über den Abschluss des Erwerbs, den rechtzeitigen Erhalt aller notwendigen Genehmigungen, die Exploration des Vorzeigeprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Projekt Star. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Unfähigkeit, die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Übernahme zu erfüllen, die Fähigkeit oder Unfähigkeit, alle für die Übernahme erforderlichen Genehmigungen einzuholen, das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

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