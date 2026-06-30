Renault Trucks hat seine Elektro-Lkw der zweiten Generation vor einem knappen Dreivierteljahr enthüllt - samt sämtlicher Leistungsdaten. Doch vor dem Produktionsstart geben die Franzosen nun offiziell mehr Netto-Kapazität an Bord frei - sodass die neue Flaggschiff-Baureihe E-Tech T 780 jetzt auf bis zu 660 km Reichweite kommen soll - statt 600 km. Nicht die einzige Änderung. Die Konzernschwestern Renault Trucks und Volvo Trucks biegen mit ihren E-Lkw ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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