Allianz: Aktienrückkäufe und potenzielle Asien-Expansion im Fokus!

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 400 2027/06: Basiswert AllianzDU06U3Quelle: DZ BANK: Geld 30.06. 15:20:54, Brief 30.06. 15:20:54
363,86 EUR 363,88 EUR 0,18% Basiswertkurs: 411,60 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra, 01.01. Max Rendite 9,93% Discount in % 11,62% Abstand zum Cap in % -2,84% Max Rendite in % p.a. 10,07% p.a. Cap 400,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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