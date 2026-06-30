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hep global schließt Geschäftsjahr 2025 mit positivem Konzernergebnis ab



30.06.2026 / 16:34 CET/CEST

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hep global schließt Geschäftsjahr 2025 mit positivem Konzernergebnis ab Profitabilität deutlich gesteigert.

Weichen für weiteres Wachstum 2026 gestellt. Güglingen, 30. Juni 2026 - Die hep global GmbH (hep global), Spezialist für die Entwicklung von Solarprojekten, hat das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen und ihre Ertragskraft gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Auf Basis des testierten Konzernabschlusses erzielte die Unternehmensgruppe Umsatzerlöse in Höhe von 45,8 Mio. Euro (2024: 43,5 Mio. Euro) und lag damit ebenso innerhalb der zuletzt kommunizierten Prognosespanne (45 bis 55 Mio. Euro) wie beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT). Dieses verbesserte sich auf 10,8 Mio. Euro (2024: -4,8 Mio. Euro; Prognosespanne: 5 bis 15 Mio. Euro). Das Konzernergebnis verbesserte sich deutlich von -9,1 Mio. Euro auf 2,9 Mio. Euro. Der operative Cashflow zeigte mit 8,1 Mio. Euro nach zuvor -24,8 Mio. Euro ebenfalls eine sehr erfolgreiche Performance. Die positive Geschäftsentwicklung 2025 wurde insbesondere durch konsequente Ausrichtung auf das Servicegeschäft sowie die deutlich gestiegenen Erlöse aus der Projektentwicklung von Solarparks getragen. Die Umsatzerlöse aus der Projektentwicklung erhöhten sich im Berichtsjahr auf 41,9 Mio. Euro und lagen damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr (18,8 Mio. Euro). Wesentliche Treiber waren Projektentwicklungsleistungen in Deutschland und Polen. Gleichzeitig konnte hep global die Kostenbasis im Vergleich zum Vorjahr reduzieren und die operative Effizienz weiter steigern. Die Bestandsveränderung der unfertigen Leistungen belief sich auf 13,5 Mio. Euro. Ursächlich hierfür waren bereits erbrachte Entwicklungs-, Planungs-, Beschaffungs- und Errichtungsleistungen, insbesondere für Solarparkprojekte in den USA und Deutschland. Dies spiegelt den weiteren Ausbau der internationalen Projektpipeline wider und unterstreicht die hohe Aktivität in der Entwicklung neuer Solarparkprojekte. Entsprechend erhöhte sich der Bilanzansatz der unfertigen Leistungen zum Jahresende auf 65,7 Mio. Euro, was die hohe Wertschöpfung sowie den Fortschritt der laufenden Projektentwicklungen dokumentiert. Trotz des Bestandsaufbaus konnte der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit um 32,9 Mio. Euro auf 8,1 Mio. Euro (2024: -24,8 Mio. Euro) verbessert werden. Dies unterstreicht die deutlich verbesserte operative Leistungsfähigkeit des Konzerns. Strategische Neuausrichtung zeigt Wirkung Seit dem Verkauf des Investmentgeschäfts Ende 2024 konzentriert sich hep global vollständig auf die Entwicklung und den Betrieb von Photovoltaikprojekten. Die Unternehmensstrategie setzt dabei auf die eigenständige Entwicklung von Projekten in frühen Entwicklungsphasen ("Greenfield-first"-Ansatz) mit dem Ziel, zusätzliche Wertschöpfungspotenziale entlang des gesamten Projektentwicklungsprozesses zu erschließen. Ergänzend werden Batteriespeichersysteme zunehmend in die Projektentwicklung integriert, um zusätzliche Erlösquellen zu schaffen und die Attraktivität der Projekte für Investoren weiter zu erhöhen. "Das Geschäftsjahr 2025 markiert für hep global einen wichtigen Wendepunkt. Nach den Herausforderungen der vergangenen Jahre ist es uns gelungen, die operative Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens eindrucksvoll unter Beweis zu stellen und wieder in die Gewinnzone zurückzukehren. Besonders erfreulich ist, dass wir dieses Ergebnis nicht durch Einmaleffekte, sondern durch die konsequente Umsetzung unserer Strategie und eine starke operative Entwicklung erzielt haben", erklärt Christian Hamann, CEO des hep global-Konzerns. "Die deutlich gestiegenen Erlöse aus der Projektentwicklung zeigen, dass unsere internationale Pipeline in immer stärkerem Maß Werte realisiert. Gleichzeitig haben wir unsere Organisation fokussiert, Prozesse optimiert und die Grundlage für nachhaltiges profitables Wachstum geschaffen. Mit unserem Greenfield-first-Ansatz, der Integration von Batteriespeicherlösungen und einer starken Projektpipeline in unseren Kernmärkten verfügen wir über attraktive Voraussetzungen, um die Energiewende weiterhin aktiv mitzugestalten und den Unternehmenswert langfristig zu steigern." Prognose für das Geschäftsjahr 2026 Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Geschäftsführung Umsatzerlöse zwischen 45 und 55 Mio. Euro sowie ein EBIT in einer Bandbreite von 0 bis 10 Mio. Euro. Die Prognose berücksichtigt insbesondere die geänderte Strategie in den USA, die sich aus der im Mai 2026 vereinbarten strategischen Partnerschaft mit einem externen Investor ergeben hat. Das im Vergleich zum Vorjahr niedriger prognostizierte EBIT begründet die Geschäftsführung insbesondere damit, dass die im Geschäftsjahr 2026 angestrebte Gesamtfinanzierungslösung voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt wird. Von der Ausgestaltung und Zeitschiene dieser Finanzierungsstruktur hängt auch die Höhe des Umsatzes ab. Die in den letzten Jahren eingeleiteten strategischen Maßnahmen sollen auch im Jahr 2026 konsequent umgesetzt werden. In den Kernmärkten Deutschland, Italien, Polen, USA, Kanada und Japan soll die bestehende Projektpipeline weiter ausgebaut und sukzessive monetarisiert werden. Mit dem konsequenten Ausbau der Projektentwicklung und der zunehmenden Integration von Batteriespeicherlösungen sieht sich hep global gut positioniert, um die sich bietenden Wachstumschancen in den internationalen Solarmärkten zu nutzen.



Über den hep global-Konzern

Der hep global-Konzern ist der Spezialist für Solarparks. Seit über 15 Jahren entwickelt, baut und betreibt das inhabergeführte Unternehmen aus Baden-Württemberg Solarparks, vor allem in Europa, Japan und Nordamerika. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Der hep global-Konzern beschäftigt weltweit rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Italien, Polen, USA, Kanada und Japan.



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