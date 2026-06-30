Der neue BMW X5 ist erstmals als elektrischer iX5 zu kaufen. Ab August läuft der iX5 im US-amerikanischen Spartanburg vom Band. Die Rahmendaten des iX5 sind vielversprechend. Das Design dagegen ähnelt dem iX3. Schöne Grüße an Hubert Aiwanger: Der Stellvertreter des Bayerischen Ministerpräsidenten ist der bekannteste Anhänger von Brennstoffzellen-Fahrzeugen in Deutschland. Ab 2028, so verspricht es BMW, rollt der neue iX5 mit diesem Antrieb auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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