© Foto: wO-GeminiUS-Tech war jahrelang unschlagbar. Doch Experten sehen jetzt bessere Chancen in Europa - aus völlig unterschiedlichen Gründen. Diese ETFs können jetzt interessant sein.Die vielleicht wichtigste Frage für Anleger lautet derzeit nicht, ob und wo Aktien weiter steigen können. Jahrelang war die Antwort einfach. Wer Rendite wollte, kaufte Amerika. Genauer gesagt: US-Tech, KI-Giganten, Halbleiter und die "Magnificent 7". Doch nach der unaufhaltsamen Rallye der vergangenen Jahre bekommt diese Dominanz langsam Risse. Denn aus gleich mehreren Gründen dürfte Europa jetzt interessanter als die USA werden. Nach mehreren schwachen Jahren ziehen die Gewinnerwartungen europäischer Unternehmen wieder an, …
Enthaltene Werte: DE0008404005,DE0005933XXX,DE0005933XXX,DE0002635XXX,DE0007164600,DE0008469XXX,EU0009652XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,LU0274211XXX,LU0908500XXX,DE0007236101,US46138G6XXX,LU2581375XXXDen vollständigen Artikel lesen
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