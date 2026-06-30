© Foto: Jeff Fusco - picture alliance / FR171241 APComcast will NBCUniversal abspalten. Die Deutsche Bank reagiert auf die Entwicklung mit einer positiven Neubewertung der Aktie.Die geplante Abspaltung des Mediengeschäfts NBCUniversal sorgt für neuen Optimismus bei Comcast. Die Deutsche Bank hat die Aktie des US-Telekommunikations- und Medienkonzerns von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Trotz einer Senkung des Kursziels von 34 auf 32 US-Dollar sieht das Institut weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial. Mit ihrem Kursziel bewegt sich die Deutsche Bank nahezu auf Höhe des durchschnittlichen Wall-Street-Kursziels von 32,43 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Abspaltung soll versteckte Werte freilegen Nach Einschätzung von Analyst …
Enthaltene Werte: US20030N1019,US9252831030Den vollständigen Artikel lesen
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