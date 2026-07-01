Xylem Inc. (NYSE: XYL), ein weltweit führendes Unternehmen für Wasserlösungen, gab heute die Ernennung von zwei Führungskräften zum 1. Juli bekannt, die beide President und Chief Executive Officer Matthew Pine unterstehen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260630119873/de/

Meredith Emmerich has been appointed EVP and President, Measurement and Control Solutions at Xylem.

Meredith Emmerich wurde in das Amt des EVP und President, Measurement und Control Solutions, berufen. Zuletzt war sie als EVP und President, Applied Water, bei Xylem tätig. Emmerich wechselte 2024 zu Xylem von der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), wo sie als Vice President of Global Enterprise Solutions fungierte und mehrere Führungspositionen innehatte, darunter die Leitung des Geschäftsbereichs Americas Commercial HVAC sowie das HVAC-Portfolio Global Residential, Light Commercial und VRF.

Emmerich tritt die Nachfolge von Mike McGann an, der als leitender Berater tätig sein wird, um einen reibungslosen und ordnungsgemäßen Übergang zu gewährleisten, bevor er Xylem gegen Ende des Jahres nach 17 Jahren Dienst und wertvollen Beiträgen verlässt.

Joe Johnston tritt die Nachfolge von Emmerich als EVP und President, Applied Water, an. Derzeit ist er Senior Vice President und General Manager im Segment Water Solutions und Services von Xylem. Zuletzt leitete er den Geschäftsbereich Global Dewatering und bekleidete seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2019 verschiedene Führungspositionen bei Xylem. Johnston verfügt über mehr als 25 Jahre weltweite Führungserfahrung in den Bereichen Operations, Geschäftsfeldentwicklung und kommerzielle Strategie, darunter Führungspositionen bei GE Power (heute GE Vernova), wo er als Executive General Manager und Managing Director tätig war.

"Meredith und Joe sind erfolgreiche Führungskräfte mit fundierten Kenntnissen unseres Geschäfts. Ihre Erfahrung und ihre unternehmerische Perspektive werden uns dabei helfen, unsere Strategie weiter umzusetzen und Mehrwert für unsere Kunden und die Gemeinden zu schaffen, denen wir dienen", so Matthew Pine, President und Chief Executive Officer von Xylem.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit tätiges Fortune-500-Unternehmen für Wasserlösungen, das Kunden und Gemeinden dabei unterstützt, eine Welt mit sicherer Wasserversorgung zu schaffen. Unsere 22.000 Mitarbeiter erzielten im Jahr 2025 einen Umsatz von 9 Milliarden US-Dollar und optimierten durch Innovation und Fachkompetenz das Wasser- und Ressourcenmanagement. Besuchen Sie uns auf www.xylem.com und lassen Sie uns gemeinsam das Wasserproblem lösen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260630119873/de/

Contacts:

Medien

Pressestelle

+1 (978) 704-5149

PressOffice@xylem.com