EQS-News: reconcept GmbH
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"reconcept CHF Green Energy Bond Canada" in Höhe von 3,05 Mio. Schweizer Franken vollständig platziert
Hamburg, 1. Juli 2026 - Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien, hat die Platzierung eines weiteren grünen Wertpapiers erfolgreich abgeschlossen. Der mit 6,25 % p.a. verzinste reconcept CHF Green Energy Bond Canada (ISIN: DE000A4DFXXX) wurde in Höhe des maximalen Emissionsvolumens von 3,05 Mio. Schweizer Franken vollständig gezeichnet. Die Vollplatzierung bestätigt nicht nur die hohe Nachfrage nach nachhaltigen Investmentlösungen in Schweizer Franken beziehungsweise vornehmlich im Schweizer Markt, sondern auch die strategische Entscheidung von reconcept, Investoren mit einem speziell auf ihre Währungs- und Anlagepräferenzen zugeschnittenen Angebot anzusprechen sowie die eigene Präsenz in diesem bedeutenden Finanzzentrum auszubauen.
Gezieltes Investmentangebot für den Schweizer Markt
Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, erklärt: "Mit unserer Debütanleihe in Schweizer Franken haben wir uns an Anlegende gerichtet, die gern auch außerhalb des Euros diversifizieren möchten. Gleichzeitig konnten wir in den vergangenen Jahren eine stetig wachsende Nachfrage aus der Schweiz nach nachhaltigen Geldanlagen beobachten. Die Vollplatzierung unseres reconcept CHF Green Energy Bond Canada zeigt, dass unsere Strategie, erstmals gezielt eine Fremdwährungsanleihe aufzulegen, aufgegangen ist. Gleichzeitig ist es ein Beleg für das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger sowohl in unser Geschäftsmodell als auch in den kanadischen Markt für Erneuerbare Energien. Kanada ist einer der Fokusmärkte von reconcept mit ausgezeichneten Perspektiven für Photovoltaik, Windenergie und Speicherlösungen."
reconcept Kanada: Großes Potenzial für die Entwicklung Erneuerbarer Energien
Der Emissionserlös dient der Finanzierung von "Greenfield"-Projekten im Photovoltaik- und Windenergiebereich sowie von Energiespeicherlösungen in Kanada, vornehmlich in British Columbia, Alberta, Ontario und Atlantik-Kanada. Der kanadische Markt bietet aufgrund des steigenden Strombedarfs und des politischen Ziels, klimafreundliche Energieinfrastruktur auszubauen, attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. reconcept verfügt dort seit 2014 über ein eigenes Projektentwicklungsteam am Standort Toronto, das mittlerweile eine Projektpipeline von rund drei Gigawatt in den Bereichen Photovoltaik, Windenergie und Batteriespeicher aufgebaut hat.
PPA für veräußertes Solarprojekt bestätigt Entwicklungskompetenz
Die hohe Qualität der kanadischen Projektpipeline von reconcept zeigt sich auch an einem kürzlich erreichten Meilenstein eines im Oktober 2025 an einen Investor veräußerten Solarprojekts in der Provinz Ontario. Das Projekt erhielt jüngst als eines von lediglich 14 Vorhaben einen Zuschlag für einen 20-jährigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement) mit dem Systembetreiber der Provinz (IESO, Independant Electricity System Operator). reconcept begleitet das Projekt nach dem Verkauf weiter als Entwicklungspartner bis zur Baureife. Der erfolgreiche PPA-Zuschlag unterstreicht die Qualität der ursprünglichen Projektentwicklung und die Expertise von reconcept im kanadischen Markt.
Eckdaten des reconcept CHF Green Energy Bond Canada
Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/CHFKANADA verfügbar sind.
01.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|reconcept GmbH
|ABC-Straße 45
|20354 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 325 21 650
|E-Mail:
|info@reconcept.de
|Internet:
|www.reconcept.de
|ISIN:
|DE000A382XXX, DE000A3E5XXX, DE000A3MQXXX, DE000A30VXXX, DE000A351XXX, DE000A4DEXXX, DE000A4DFXXX, DE000A4DFXXX, DE000A4DFXXX, DE000A460XXX
|WKN:
|A38289, A3E5WT, A3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A4DE12, A4DFM5, A4DFJZ, A4DFW5, A460JX
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|2357206
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