München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Rheinmetall habe sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Aus einem breit aufgestellten Industriekonzern sei ein klar fokussierter Anbieter von Sicherheits- und Verteidigungstechnologie geworden. Der Düsseldorfer DAX-Konzern stehe im Zusammenhang mit einer grundlegenden Neuausrichtung der europäischen Sicherheitspolitik, die mit spürbar steigenden staatlichen Verteidigungsbudgets einhergehe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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