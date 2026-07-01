Mister Spex wechselt zu einem asset-light Betriebsmodell, indem das Standort in Berlin-Spandau bis Ende 2026 geschlossen und die Logistik vollständig an Arvato sowie die Produktion an Rodenstock ausgelagert wird. Diese Transformation betrifft etwa 125 Mitarbeiter, wandelt jedoch kapitalintensive interne Prozesse in hochvariable Kostenfunktionen um. Wir sind der Ansicht, dass dieser strukturelle Wandel die langfristige Skalierbarkeit optimieren und die laufende Strategie zur Margenrückgewinnung unterstützen wird, obwohl neue operationale Abhängigkeiten von Dritten geschaffen werden und kurzfristige Restrukturierungskosten anfallen, die jedoch bereits in den Schätzungen von mwb research berücksichtigt sind. Folglich halten wir an unserer positiven Einschätzung zur langfristigen Wertschöpfung der Aktie fest. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 3,40 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mister-spex-se
© 2026 mwb research