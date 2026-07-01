1. Juli 2026 / IRW-Press / ACG METALS LIMITED ("ACG" oder das "Unternehmen") - ACG freut sich, eine nachhaltige Verbesserung bei der Goldausbeute in seinem Bergbaubetrieb Gediktepe in der Türkei bekannt zu geben, die durch die Einführung eines neuen Produkts in den metallurgischen Rückgewinnungsprozess erreicht wurde. Der entsprechende technische Ansatz wurde vom Unternehmen selbst entwickelt, das sich bereits den Patentschutz dafür in der Türkei gesichert hat. Die Patentanmeldungen in 35 anderen Ländern laufen noch.

Highlights

- Kommerzielle Goldausbeute von ca. 85 %, verglichen mit einem vorherigen Wert von ca. 75 %

- Der Zyanidverbrauch wurde um ca. 45 % gesenkt

- Die Verweildauer in der Laugung wurde verkürzt

- Geringere Betriebskosten und höhere Margen

- Nachweis der Machbarkeit unter kommerziellen Betriebsbedingungen

- In der Türkei wurde für das vom Unternehmen entwickelte Verfahren bereits das Patent bewilligt, die Patentanmeldungen auf internationaler Ebene laufen noch

Die zwischen April 2025 und Juni 2026 durchgeführten Arbeiten haben zu nachhaltigen und reproduzierbaren Verbesserungen bei der Haufenlaugungsleistung unter kommerziellen Betriebsbedingungen geführt. Höhere Ausbeuten, ein geringerer Reagenzienverbrauch und eine schnellere Kinetik stärken den Cashflow und tragen zu einer verbesserten betrieblichen Leistung bei der Oxiderzverarbeitung bei.

Das patentierte Verfahren basiert auf einem strukturierten Optimierungsansatz mit breiterer Anwendbarkeit, der intern vom Unternehmen selbst entwickelt wurde. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die entsprechenden Verbesserungen in der verbleibenden Oxiderzphase fortsetzen lassen, und beabsichtigt, den Ansatz auch auf Sulfiderz sowie Übergangserz anzuwenden.

Im Zuge der Weiterentwicklung hin zur Sulfiderzverarbeitung und Kupferproduktion liefern diese Ergebnisse den Nachweis, dass das Unternehmen in der Lage ist, bereits vor dem Hochfahren der Sulfiderzverarbeitung eine praxisnahe metallurgische Optimierung zu erzielen.

Artem Volynets, Chairman und Chief Executive Officer von ACG, erklärt:

"Diese vom Unternehmen selbst erreichten Leistungsverbesserungen bei der Haufenlaugung verdeutlichen die Kompetenz unseres erstklassigen technischen Teams. Im Zuge des Produktionsanstiegs bei der Sulfiderzgewinnung und der Kupferproduktion werden eine disziplinierte Prozesssteuerung und eine hohe Rückgewinnungseffizienz entscheidend für eine solide Performance und einen optimierten Cashflow sein."

Insiderinformationen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 angesehen (da diese durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des britischen innerstaatlichen Rechts ist). Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen Informationsdienst für regulatorische Informationen gelten diese Informationen nun als öffentlich zugänglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Begriffen und Formulierungen wie "glauben", "Ziele", "erwarten", "anstreben", "antizipieren", "prognostizieren", "würden", "könnten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "dürfte", "planen", "werden" oder deren Verneinungen, Abwandlungen oder vergleichbare Ausdrücke, einschließlich Verweise auf Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien der Gruppe sowie des Umfelds, in dem sie tätig ist und in Zukunft tätig sein wird. Alle nachfolgenden mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder Personen, die in dessen Namen handeln, zugeschrieben werden, unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem oben genannten Warnhinweis. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung. Sofern nicht durch geltendes Recht, aufsichtsrechtliche Anforderungen, die britischen Börsenvorschriften (UK Listing Rules) sowie die Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Guidance and Transparency Rules) vorgeschrieben, beabsichtigen weder das Unternehmen noch andere Parteien, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

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Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, sich zu einem globalen, margenstarken, auf Kupfer fokussierten Produzenten mit sicheren, effizienten und nachhaltigen Betriebsabläufen zu entwickeln.

Im September 2024 schloss ACG erfolgreich die Übernahme der Mine Gediktepe ab, die voraussichtlich ab 2026 mit der Produktion von Primärkupfer und -zink beginnen und im Dauerbetrieb eine Jahresproduktionsmenge von 20-25 Tsd. Tonnen Kupferäquivalent erreichen wird. Gediktepe produzierte im Jahr 2025 insgesamt 39,2 Tsd. Unzen AuÄq.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor zusammengetragen wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

LON: ACG | OTCQX: ACGAF | LON:ACGW | Xetra: ACG | Bond ISIN: NO0013414XXX

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

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