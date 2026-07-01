© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer anhaltende Abverkauf bei Software-Titeln schafft Einstiegsgelegenheiten - so zum Beispiel beim Architekturspezialisten und TecDAX-Wert Nemetschek. Software-Aktien: Die Ausgangslage ist unverändert schwierig, aber ... Trotz inzwischen attraktiver Unternehmensbewertungen und einer ganzen Reihe von Quartalszahlen, welche die KI-Disruptionssorgen widerlegen, tun sich Aktien aus der Software- und Clouddienstleistungsbranche mit einer nachhaltigen Erholung schwer. Zwar zeigen Titel wie Microsoft, SAP und ServiceNow immer wieder vielversprechende Gegenbewegungen, doch die werden von Anlegerinnen und Anlegern immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt - und in Halbleiter- und …
Enthaltene Werte: US0527691069,US5949181045,DE0006452907,DE0007164600,US81762P1021Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE