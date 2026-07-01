© Foto: DALL*EDer "Big Short"-Investor wettet gegen den KI-Hype - nicht nur bei Chips. Selbst ein überraschender Infrastrukturgewinner landet auf seiner Short-Liste.Michael Burry geht wieder auf Angriff - und diesmal trifft es nicht nur die üblichen KI-Lieblinge. Der aus "The Big Short" bekannte Investor erklärte am Dienstag, er habe erstmals eine Short-Position gegen Caterpillar aufgebaut. Ausgerechnet Caterpillar: ein Titel, mit dem Burry nach eigenen Angaben früher auf der Long-Seite immer gute Gewinne erzielt hatte. "Ich bin noch nie eine Leerverkaufsposition in Caterpillar eingegangen", schrieb er auf Substack. "Heute bin ich eine Leerverkaufsposition in Caterpillar eingegangen. In der Vergangenheit …
Enthaltene Werte: US0382221051,US1491231015,US67066G1040,US78378X1XXX,2455711,US88160R1014,CA46438Q1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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