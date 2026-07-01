EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HAMBORNER REIT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die HAMBORNER REIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://www.hamborner.de/unsere-finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://www.hamborner.de/en/financial-reports/
01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HAMBORNER REIT AG
|Goethestraße 45
|47166 Duisburg
|Deutschland
|Internet:
|www.hamborner.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2357936 01.07.2026 CET/CEST
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