Eigentlich wollte der deutsch-französische Rüstungskonzern Mitte Juli an die Börse gehen. Doch hinter den Kulissen zeichnet sich jetzt ein massiver Streit um die Bewertung ab. Was ist da los? Streit um die Bewertung Zuletzt strebte KNDS eine IPO-Bewertung zwischen 12 und 15 Milliarden € an. Dieser Wert liegt bereits deutlich unter den ursprünglich von Banken erhofften 18 bis 20 Milliarden €. Doch nun scheint selbst dieser geringere Wert in Gefahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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