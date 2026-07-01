BayWa hat sich mit ihren Großaktionären und den finanzierenden Banken auf die nächsten Schritte der Sanierung verständigt. Dennoch steht die Aktie weiter unter Druck und notiert am Mittwoch aktuell bei rund 2,70 €. Ist damit die Grundlage für eine Erholung gelegt? Banken und Großaktionäre ziehen mit Für den Fortgang der Sanierung war eine Einigung zwischen den finanzierenden Banken und den beiden Großaktionären entscheidend. Die Vereinbarung sieht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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