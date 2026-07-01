© Foto: Ying Tang - NurPhotoNVIDIA investiert in Verkada und treibt gemeinsam mit dem Sicherheitsanbieter den Einsatz von KI in Gebäuden voran. Erste Ergebnisse zeigen schon Fortschritte.Der US-Sicherheitssoftwareanbieter Verkada erhält Unterstützung von NVIDIA. Beide Unternehmen wollen die Entwicklung und den Einsatz sogenannter "Physical AI" beschleunigen. Gleichzeitig beteiligt sich NVIDIA als neuer Investor an Verkada. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte die Alphabet-Beteiligung CapitalG strategisch in Verkada investiert. KI soll Gebäude intelligenter machen Verkada entwickelt KI-gestützte Sicherheits- und Betriebslösungen für Schulen, Krankenhäuser, …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US67066G1040Den vollständigen Artikel lesen
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