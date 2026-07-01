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Düsseldorf
01.07.26 | 09:40
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Dow Jones News
01.07.2026 17:03 Uhr
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PTA-News: SPARTA Invest AG: Reinvermögen zum 30. Juni 2026

DJ PTA-News: SPARTA Invest AG: Reinvermögen zum 30. Juni 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SPARTA Invest AG: Reinvermögen zum 30. Juni 2026

Heidelberg (pta000/01.07.2026/16:32 UTC+2)

Der Vorstand hat heute das Reinvermögen der SPARTA Invest AG zum 30. Juni 2026 mit rd. 196,7 Mio. Euro und damit rd. 40,81 Euro je Aktie festgestellt.

Die größte Position ist weiterhin die Beteiligung an dem kanadischen Rohstoffunternehmen Skeena Resources Limited mit einem Reinvermögensanteil von rd. 39 %. Darauf folgen in absteigender Reihenfolge die Anteile an der Tivan Limited, der 4basebio plc, der Drägerwerk AG & Co. KGaA sowie der Latonba AG. Die genannten Positionen stehen für über 50 % des wirtschaftlichen Reinvermögens der SPARTA Invest AG zum Stichtag. Daneben sind im Reinvermögen liquide Mittel und kurzfristig liquidierbare Anlagen in Höhe von rd. 43 Mio. Euro berücksichtigt.

Das Reinvermögen ist definiert als die Summe der wesentlichen Vermögensgegenstände zum Verkehrswert abzüglich der wesentlichen Verbindlichkeiten. Wichtigste Einzelposition des Reinvermögens ist der Wert der Portfoliopositionen zum Stichtag. Hinzuaddiert werden die Kontostände sämtlicher Bankkonten sowie kurzfristig liquidierbare Anlagen. Sofern wesentlich, werden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie geschätzte latente Steuern bei der Ermittlung des Reinvermögens mitberücksichtigt. Wesentliche Nachbesserungsrechte, z.B. aus Spruchstellenverfahren oder Verträgen, werden unter Berücksichtigung öffentlich zugänglicher Informationen (Gerichtsentscheidungen, Gutachten, öffentliche Angebote, etc.) bewertet. Das Reinvermögen ist eine stichtagsbezogene Betrachtung und kann sich daher jederzeit ändern. Es kann aufgrund von Schätzungen und Annahmen nur näherungsweise berechnet werden und unterliegt Schwankungen, unter anderem weil börsennotierte Wertpapiere mit ihrem Börsenkurs bei der Ermittlung des Reinvermögens zum Stichtag bewertet werden. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass aufgrund der teils geringen Marktliquidität einzelner Wertpapiere die hierfür in die Berechnung einbezogenen Börsenwerte voraussichtlich kurzfristig nicht oder nur unter Inkaufnahme hoher Abschläge realisierbar sind.

(Ende)

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Aussender:      SPARTA Invest AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Philipp Wiedmann 
Tel.:         +49 6221 649 24 41 
E-Mail:        info@sparta.de 
Website:       www.sparta-invest.de 
ISIN(s):       DE000A0DK3N5 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782916320465 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 10:32 ET (14:32 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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