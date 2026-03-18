DJ PTA-Adhoc: SPARTA Invest AG: finales Reinvermögen zum 31. Dezember 2025 und Prognose für das laufende Geschäftsjahr

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

SPARTA Invest AG: finales Reinvermögen zum 31. Dezember 2025 und Prognose für das laufende Geschäftsjahr

Heidelberg (pta000/18.03.2026/14:25 UTC+1)

Der Vorstand hat heute das finale Reinvermögen der SPARTA Invest AG zum 31. Dezember 2025 mit rd. 194,0 Mio. Euro und damit rd. 40,25 Euro je Aktie festgestellt. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von rd. 49,4 %. Die Abweichung von dem mit Kapitalmarktmitteilung vom 7. Januar 2026 kommunizierten vorläufigen Reinvermögen ergibt sich überwiegend im Zusammenhang mit der Bewertung der Beteiligung an der australischen Wiluna Mining Corporation Limited im Zuge der Abschlusserstellung. Die Beteiligung wurde bislang mit dem Erinnerungswert angesetzt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 geht der Vorstand von einem Anstieg des Reinvermögens der SPARTA Invest AG in einer Bandbreite von +5 % bis +20 % aus.

Das Reinvermögen ist definiert als die Summe der wesentlichen Vermögensgegenstände zum Verkehrswert abzüglich der wesentlichen Verbindlichkeiten. Wichtigste Einzelposition des Reinvermögens ist der Wert der Portfoliopositionen zum Stichtag. Hinzuaddiert werden die Kontostände sämtlicher Bankkonten sowie kurzfristig liquidierbare Anlagen. Sofern wesentlich, werden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie geschätzte latente Steuern bei der Ermittlung des Reinvermögens mitberücksichtigt. Wesentliche Nachbesserungsrechte, z.B. aus Spruchstellenverfahren oder Verträgen, werden unter Berücksichtigung öffentlich zugänglicher Informationen (Gerichtsentscheidungen, Gutachten, öffentliche Angebote, etc.) bewertet. Das Reinvermögen ist eine stichtagsbezogene Betrachtung und kann sich daher jederzeit ändern. Es kann aufgrund von Schätzungen und Annahmen nur näherungsweise berechnet werden und unterliegt Schwankungen, unter anderem weil börsennotierte Wertpapiere mit ihrem Börsenkurs bei der Ermittlung des Reinvermögens zum Stichtag bewertet werden. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass aufgrund der teils geringen Marktliquidität einzelner Wertpapiere die hierfür in die Berechnung einbezogenen Börsenwerte voraussichtlich kurzfristig nicht oder nur unter Inkaufnahme hoher Abschläge realisierbar sind.

Eine Prognose der Reinvermögensentwicklung erfolgt auf Basis von Annahmen über die künftige Entwicklung verschiedener externer Einflussfaktoren (z.B. der allgemeine bzw. sektorspezifische Marktentwicklung, der Zins- und Wechselkursentwicklung), auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat und deren Eintritt jeweils für sich mit Unsicherheit behaftet ist. Verschiedene Einflussfaktoren können sich dabei gegenseitig kompensieren oder verstärken. Auch ist die Entwicklung des Reinvermögens in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für dessen zukünftige Entwicklung.

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March 18, 2026 09:25 ET (13:25 GMT)