Vaduz - Die Celsion Bank AG ist seit 1. Juli 2026 Vollmitglied des Liechtensteinischen Bankenverbandes (LBV). Die Celsion Bank bringt ein klares Profil mit Fokus auf digitale Vermögenswerte ein und verbindet klassische Bankdienstleistungen mit Digital-Asset-Services in einem vollständig regulierten Umfeld. Die Mitgliedschaft ist ein gemeinsames Signal für die Vielfalt, Offenheit und Innovationskraft des Bankenplatzes Liechtenstein. Mit der Mitgliedschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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