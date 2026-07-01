Volkswagen prüft offenbar eine mögliche Neuordnung seiner Strategie beim automatisierten Fahren, wobei die Entwicklungspartnerschaft mit Bosch im Fokus steht. Ein offizielles Ende der Kooperation ist bislang nicht bestätigt, doch Berichte über mögliche Unzufriedenheit und Investitionen von rund 1,5 Milliarden Euro sorgen für neue Unsicherheit. Für Anleger ist die Lage besonders brisant, da die Volkswagen-Aktie nahe ihrem Jahrestief notiert und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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