Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 01.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Pentagon-Magnetverbot in 185 Tagen: Eine einzige Manganknolle rettet die Lieferkette
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0JLPR | ISIN: AT0000837307 | Ticker-Symbol: T9Z
Tradegate
01.07.26 | 18:46
3,930 Euro
-2,00 % -0,080
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ZUMTOBEL GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZUMTOBEL GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,9604,00019:31
3,9604,00019:24
Dow Jones News
01.07.2026 19:21 Uhr
137 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: Zumtobel Group AG: AD-HOC: ABWEICHUNG VON DER DIVIDENDENPOLITIK - KEINE DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025/26

DJ PTA-Adhoc: Zumtobel Group AG: AD-HOC: ABWEICHUNG VON DER DIVIDENDENPOLITIK - KEINE DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025/26

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Zumtobel Group AG: AD-HOC: ABWEICHUNG VON DER DIVIDENDENPOLITIK - KEINE DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025/26

Dornbirn (pta000/01.07.2026/18:45 UTC+2)

Der Vorstand der Zumtobel Group AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2025/26 keine Dividendenausschüttung an die Aktionärinnen und Aktionäre vorzunehmen. Damit weicht die Gesellschaft von ihrer bisherigen Dividendenpolitik ab.

Geschäftliche Entwicklung Im Geschäftsjahr 2025/26 verringerte sich der Konzernumsatz um -5,2% auf EUR 1.040,4 Mio (2024/25: EUR 1.097,2 Mio). Das bereinigte Gruppen-EBIT sank von EUR 46,9 Mio auf EUR 42,4 Mio in 2025/26. Dabei belief sich die bereinigte EBIT-Marge auf 4,1% (2024/25: 4,3%). Nach Berücksichtigung der Sondereffekte sank das Gruppen-EBIT auf EUR 23,1 Mio (2024/25: EUR 33,0 Mio). Die EBIT-Marge betrug 2,2% (2024/25: 3,0%). Das Ergebnis vor Ertragsteuern betrug im Berichtszeitraum EUR 10,7 Mio (2024/25: EUR 16,1 Mio).

Belastung durch Ertragsteuern Das Jahresergebnis wurde durch im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Ertragsteuern in Höhe von EUR -9,7 Mio (2024/ 25: EUR -0,6 Mio) erheblich belastet. Diese sind im Wesentlichen auf Wertberichtigungen aktiver latenter Steuern in den USA, im Vereinigten Königreich sowie in Österreich zurückzuführen, ergänzt durch Einmaleffekte. In Summe führten diese Faktoren dazu, dass das Jahresergebnis EUR 1 Mio (2024/25: EUR 15,5 Mio) betrug.

Entscheidung des Vorstands Vor dem Hintergrund dieses Jahresergebnisses hat der Vorstand beschlossen, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025/ 26 keine Dividendenausschüttung vorzuschlagen.

Der Vorstand erwartet eine Rückkehr zur gewohnten Dividendenpolitik im kommenden Geschäftsjahr.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Zumtobel Group AG 
           Höchster Straße 8 
           6850 Dornbirn 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Eric Schmiedchen 
Tel.:         +43 5572 509 1125 
E-Mail:        eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com 
Website:       z.lighting 
ISIN(s):       AT0000837307 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782924300470 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 12:45 ET (16:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.