DJ PTA-Adhoc: Zumtobel Group AG: AD-HOC: ABWEICHUNG VON DER DIVIDENDENPOLITIK - KEINE DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025/26

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Zumtobel Group AG: AD-HOC: ABWEICHUNG VON DER DIVIDENDENPOLITIK - KEINE DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025/26

Dornbirn (pta000/01.07.2026/18:45 UTC+2)

Der Vorstand der Zumtobel Group AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2025/26 keine Dividendenausschüttung an die Aktionärinnen und Aktionäre vorzunehmen. Damit weicht die Gesellschaft von ihrer bisherigen Dividendenpolitik ab.

Geschäftliche Entwicklung Im Geschäftsjahr 2025/26 verringerte sich der Konzernumsatz um -5,2% auf EUR 1.040,4 Mio (2024/25: EUR 1.097,2 Mio). Das bereinigte Gruppen-EBIT sank von EUR 46,9 Mio auf EUR 42,4 Mio in 2025/26. Dabei belief sich die bereinigte EBIT-Marge auf 4,1% (2024/25: 4,3%). Nach Berücksichtigung der Sondereffekte sank das Gruppen-EBIT auf EUR 23,1 Mio (2024/25: EUR 33,0 Mio). Die EBIT-Marge betrug 2,2% (2024/25: 3,0%). Das Ergebnis vor Ertragsteuern betrug im Berichtszeitraum EUR 10,7 Mio (2024/25: EUR 16,1 Mio).

Belastung durch Ertragsteuern Das Jahresergebnis wurde durch im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Ertragsteuern in Höhe von EUR -9,7 Mio (2024/ 25: EUR -0,6 Mio) erheblich belastet. Diese sind im Wesentlichen auf Wertberichtigungen aktiver latenter Steuern in den USA, im Vereinigten Königreich sowie in Österreich zurückzuführen, ergänzt durch Einmaleffekte. In Summe führten diese Faktoren dazu, dass das Jahresergebnis EUR 1 Mio (2024/25: EUR 15,5 Mio) betrug.

Entscheidung des Vorstands Vor dem Hintergrund dieses Jahresergebnisses hat der Vorstand beschlossen, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025/ 26 keine Dividendenausschüttung vorzuschlagen.

Der Vorstand erwartet eine Rückkehr zur gewohnten Dividendenpolitik im kommenden Geschäftsjahr.

(Ende)

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July 01, 2026 12:45 ET (16:45 GMT)