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ALPHABET INC CL A316,25+1,10 %
AMAZON.COM INC214,70+2,85 %
BENDING SPOONS SPA38,2800,00 %
COREWEAVE INC77,54-10,92 %
DOW INC23,920-0,13 %
META PLATFORMS INC546,40+10,74 %
MICROSOFT CORPORATION341,50+4,42 %
NIKE INC37,145+3,30 %
ORACLE CORPORATION127,36-0,79 %
SALESFORCE INC144,62+5,45 %
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