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WKN: 853888 | ISIN: FR0000120321 | Ticker-Symbol: LOR
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01.07.26 | 20:06
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ratgeberGELD.at
01.07.2026 20:39 Uhr
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L'Oreal: Starke Marken und positive Analysteneinschätzungen stützen die Kosmetik-Aktie!

Pullback-Setup am 20er-EMA!

Analysten sehen bei der L'Oreal-Aktie (OR) weiterhin Potenzial! Long-Einstieg noch diese Woche?

L'Oreal (OR) - ISIN FR0000120321

Rückblick: Das Chartbild der L'Oreal-Aktie weist eine übergeordnete Seitwärtsbewegung auf. Wir fokussieren uns auf den jüngsten Rücksetzer zur 20-Tagelinie, die mit den beiden letzten Kerzen getestet wurde. Die Schlusskurse lagen aber jeweils über der grünen Linie. Im Halbjahresvergleich bleibt ein Plus von 5.3 Prozent.

L'Oreal-Aktie: Chart vom 01.07.2026, Kürzel: OR Kurs: 384.22 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei dieser idealtypischen Pullback-Formation platzieren wir den Kauftrigger über das Hoch vom gestrigen Dienstag. Das Kursziel nach Measured Move liegt bei etwa 403 EUR.

Mögliches bärisches Szenario

L'Oreal ist gegenüber anderen Konsumgüterherstellern ambitioniert bewertet. Gerade in den Sommermonaten kommt es häufig zu rückläufigen Kursen auf breiter Front. Die Kurslücke zur Vorwoche ist auch nach dem jüngsten Rücksetzer noch immer offen, sodass hier eine gute Möglichkeit der Absicherung besteht.

Meinung:

L'Oréal, der weltweit größte Kosmetikkonzern, bietet ein breites Portfolio aus Hautpflege, Haarpflege, Make-up, Düften und Dermokosmetik mit bekannten Marken wie Lancôme, Garnier, Maybelline New York, Kérastase und La Roche-Posay. Analysten bewerten die Aktie weiterhin überwiegend positiv und sehen trotz der vergleichsweise hohen Bewertung weiteres Potenzial. Das Unternehmen profitiert von seiner starken Markenposition, einer hohen Preissetzungsmacht sowie einem breit diversifizierten Geschäft über verschiedene Produktkategorien und Regionen hinweg. Für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie leicht steigende Margen. Die geografische Diversifizierung und die starke Profitabilität stützen den positiven Analystenkonsens, auch wenn die Aktie im Vergleich zu anderen Konsumgüterunternehmen mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt wird. Die Chartformation könnte für einen Long-Einstieg gerade vorteilhaft sein.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 339.91 Mrd. EUR
  • Meine Meinung zu L'Oreal ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/l-oreal-klare-bewertung-konsens-stuetzt-die-aktie/69653349
  • Veröffentlichungsdatum: 01.07.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil eine eng mit dem Autor verbundene Person Positionen in NDA hält.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
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