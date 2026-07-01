L'Oreal: Starke Marken und positive Analysteneinschätzungen stützen die Kosmetik-Aktie!

Pullback-Setup am 20er-EMA!

Analysten sehen bei der L'Oreal-Aktie (OR) weiterhin Potenzial! Long-Einstieg noch diese Woche?

L'Oreal (OR) - ISIN FR0000120321

Rückblick: Das Chartbild der L'Oreal-Aktie weist eine übergeordnete Seitwärtsbewegung auf. Wir fokussieren uns auf den jüngsten Rücksetzer zur 20-Tagelinie, die mit den beiden letzten Kerzen getestet wurde. Die Schlusskurse lagen aber jeweils über der grünen Linie. Im Halbjahresvergleich bleibt ein Plus von 5.3 Prozent.

L'Oreal-Aktie: Chart vom 01.07.2026, Kürzel: OR Kurs: 384.22 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei dieser idealtypischen Pullback-Formation platzieren wir den Kauftrigger über das Hoch vom gestrigen Dienstag. Das Kursziel nach Measured Move liegt bei etwa 403 EUR.

Mögliches bärisches Szenario

L'Oreal ist gegenüber anderen Konsumgüterherstellern ambitioniert bewertet. Gerade in den Sommermonaten kommt es häufig zu rückläufigen Kursen auf breiter Front. Die Kurslücke zur Vorwoche ist auch nach dem jüngsten Rücksetzer noch immer offen, sodass hier eine gute Möglichkeit der Absicherung besteht.

Meinung:

L'Oréal, der weltweit größte Kosmetikkonzern, bietet ein breites Portfolio aus Hautpflege, Haarpflege, Make-up, Düften und Dermokosmetik mit bekannten Marken wie Lancôme, Garnier, Maybelline New York, Kérastase und La Roche-Posay. Analysten bewerten die Aktie weiterhin überwiegend positiv und sehen trotz der vergleichsweise hohen Bewertung weiteres Potenzial. Das Unternehmen profitiert von seiner starken Markenposition, einer hohen Preissetzungsmacht sowie einem breit diversifizierten Geschäft über verschiedene Produktkategorien und Regionen hinweg. Für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie leicht steigende Margen. Die geografische Diversifizierung und die starke Profitabilität stützen den positiven Analystenkonsens, auch wenn die Aktie im Vergleich zu anderen Konsumgüterunternehmen mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt wird. Die Chartformation könnte für einen Long-Einstieg gerade vorteilhaft sein.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 339.91 Mrd. EUR

Meine Meinung zu L'Oreal ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/l-oreal-klare-bewertung-konsens-stuetzt-die-aktie/69653349

Veröffentlichungsdatum: 01.07.2026

Autor: Thomas Canali

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