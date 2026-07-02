Kupfer ist das heimliche Rückgrat der globalen Elektrifizierung. Es fließt durch Stromnetze, treibt Wind- und Solarparks an, versorgt Rechenzentren und Elektroautos mit Energie. Ohne dieses Metall bleibt die Energiewende ein bloßes Versprechen. Kupfer ist längst zum strategischen Rohstoff avanciert, an dem sich Investitionszyklen und geopolitische Spannungen direkt ablesen lassen. Die Nachfrage boomt, doch das Angebot ist teuer, aufwendig und politisch heikel zu erschließen. Genau dieses Spannungsfeld macht Kupfer zum Gradmesser für die Industrie der Zukunft. Für Anleger bedeutet das: Wer heute versteht, wer die nächste Förderstufe erreicht, sichert sich frühzeitig Renditechancen. Wir sehen uns heute die BHP Group als etablierten Giganten mit Fokus auf Kupfer, Power Metallic Mines als vielversprechender Explorer mit jüngsten hochgradigen Entdeckungen und Freeport-McMoRan als direkter Hebel auf den Kupferpreis an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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