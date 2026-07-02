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Bellevue Asset Management regelt Nachfolge bei den Strategien Bellevue Medtech & Services und Bellevue Digital Health



02.07.2026 / 07:30 CET/CEST





Medienmitteilung vom 2. Juli 2026 Bellevue Asset Management regelt Nachfolge bei den Strategien Bellevue Medtech & Services und Bellevue Digital Health Bellevue regelt frühzeitig die Nachfolge für die Strategien Medtech & Services und Digital Health. Im Rahmen einer langfristig vorbereiteten Nachfolgelösung übernimmt Catharina Claes Anfang 2027 als Portfolio Managerin zusätzliche Verantwortung für beide Strategien. Marcel Fritsch verantwortet die Strategien weiterhin als Lead Portfolio Manager. Stefan Blum wird seine operative Verantwortung per Ende 2026 abgeben und das Team ab 2027 als Advisor unterstützen. Catharina Claes ist seit über drei Jahren Senior Analystin im Healthcare Funds & Mandates Team von Bellevue und verfügt über ausgewiesene Expertise in den Bereichen Medizintechnik, Healthcare Services und Digital Health. Während dieser Zeit war sie eng in den Investmentprozess der Strategien Medtech & Services und Digital Health eingebunden. Zuvor war sie mehrere Jahre als Aktienanalystin in London tätig. In ihrer neuen Funktion wird sie ihre Erfahrung und Branchenkenntnisse in die Weiterführung der beiden Strategien einbringen. Die langfristig vorbereitete Nachfolgelösung stellt Kontinuität im Portfolio Management sicher. Marcel Fritsch verantwortet die Strategien wie bisher als Lead Portfolio Manager. Investmentprozess, Anlagephilosophie und Kundenbetreuung bleiben unverändert. Stefan Blum wird seine operative Verantwortung per Ende 2026 abgeben. Gemeinsam mit Marcel Fritsch hat er die beiden Strategien über viele Jahre massgeblich mitgestaltet und durch unterschiedliche Marktphasen begleitet. Er bleibt mit Bellevue als Advisor verbunden und wird das Team auch in Zukunft mit seiner Erfahrung und seinem Branchenwissen unterstützen. Zudem plant Bellevue, das Healthcare Funds & Mandates Team mit einer erfahrenen Investment-Persönlichkeit mit ausgewiesener Medtech-Expertise zu ergänzen. Marcel Fritsch, Head Healthcare Funds & Mandates und Lead Portfolio Manager bei Bellevue Asset Management, kommentiert: «Mit Catharina Claes übernimmt eine ausgewiesene Healthcare-Spezialistin aus den eigenen Reihen zusätzliche Verantwortung im Portfolio Management. Sie ist seit Jahren ein integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses. Gemeinsam werden wir unsere Strategien auf Basis unseres bewährten Investmentprozesses erfolgreich weiterführen und neue Chancen für unsere Kunden nutzen. Ich freue mich zudem, dass wir auch künftig auf die Erfahrung und den Rat von Stefan Blum zählen dürfen.» Stefan Blum kommentiert: «Es war mir eine grosse Freude, die Strategien gemeinsam mit Marcel Fritsch und dem gesamten Team über viele Jahre mitzugestalten. Mit Catharina Claes übernimmt eine hervorragend qualifizierte Kollegin zusätzliche Verantwortung. Ich freue mich, Bellevue auch künftig als Advisor verbunden zu bleiben.» Catharina Claes ergänzt: «Innovation, demografischer Wandel und der steigende Bedarf an effizienter Gesundheitsversorgung bieten langfristig attraktive Investmentchancen. Ich freue mich darauf, diese gemeinsam mit Marcel Fritsch und dem gesamten Team für unsere Kunden zu nutzen.»

Kontakt

Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 Zürich,

Fabienne Tresch, Tel. +41 44 267 67 00, ftr@bellevue.ch , www.bellevue.ch Bellevue - Excellence in Specialty Investments Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit Fokus auf die Bereiche Gesundheitsanlagen, Small & Mid Cap-Strategien sowie weitere Wachstumsstrategien, bei denen ein aktiver Managementstil besonders erfolgversprechend ist. Das Produktangebot umfasst Investmentfonds, active ETFs, Investmentgesellschaften sowie institutionelle Mandate. Gegründet 1993 und an der SIX Swiss Exchange notiert, beschäftigt Bellevue rund 75 Mitarbeitende und schafft durch attraktive Anlageperformance Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 31. Dezember 2025 beträgt das verwaltete Kundenvermögen CHF 5.3 Mrd. Disclaimer: Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz an einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Einschätzungen geben eine Beurteilung zum Zeitpunkt der Ausgabe wieder und können jederzeit ohne entsprechende Mitteilung geändert werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen noch künftigen Anlageziele noch die finanzielle oder steuerrechtliche Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dieses Dokument kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Interessierten Investoren wird empfohlen, sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten zu lassen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. In diesem Dokument werden nicht alle möglichen Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Anlage in die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente wiedergegeben. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie oder Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die bei Zeichnung oder Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren sind nicht in den Performancewerten enthalten. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Finanztransaktionen sollten nur nach gründlichem Studium des jeweils gültigen Prospektes erfolgen und sind nur auf Basis des jeweils zuletzt veröffentlichten Prospektes und vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichtes gültig. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Vertreter in der Schweiz: Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Avenue Villamont 17, CH-1005 Lausanne. Zahlstelle in der Schweiz: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, 19-22 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 X658, Ireland. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Informationsstelle: Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, SouthPoint, Herbert House, Harmony Row, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlagen, unter der Registrierungsnummer 938, eingetragen. Vertretung: atl Capital, Calle de Montalbán 9, ES-28014 Madrid. Prospekt, Key Investor Information Document (PRIIP-KIID), Statuten sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Fonds luxemburgischen Rechts können kostenlos beim oben genannten Vertreter sowie bei den genannten Zahl- und Informationsstellen oder bei Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 Zürich angefordert werden. Mit Bezug auf die in oder von der Schweiz aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters begründet. Zusatzmaterial zur Meldung:



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