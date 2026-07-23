Zürich - Bellevue hat im ersten Halbjahr 2026 wieder einen höheren Reingewinn erzielt. Damit zeigten sich erste Erholungszeichen. Allerdings kam es erneut zu Abflüssen bei den verwalteten Vermögen. Der Gewinn stieg auf 1,8 Millionen Franken nach 0,2 Millionen in der Vorjahresperiode, wie der Vermögensverwalter am Donnerstag mitteilte. Der Geschäftsertrag legte um 4 Prozent auf 26,2 Millionen Franken zu, gestützt durch ein positives Finanzergebnis, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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