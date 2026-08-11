Zürich - Warum digitale Gesundheitsdaten zu den wertvollsten Ressourcen der modernen Medizin werden und weshalb Digital Health zu den attraktivsten Anlagefeldern innerhalb des Longevity-Trends zählt. Im zweiten Teil der Longevity-Serie richtet sich der Blick auf einen Bereich, der für Investoren zunehmend an Bedeutung gewinnt: die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Während viele Anleger beim Thema Longevity zunächst an neue Medikamente oder medizinische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab