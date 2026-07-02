"reconcept CHF Green Energy Bond Canada" in Höhe von 3,05 Mio. Schweizer Franken vollständig platziert- Strategische Öffnung zum Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich umgesetzt - Qualität des Projektportfolios von reconcept Kanada durch langfristigen Stromabnahmevertrag bestätigt
Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien, hat die Platzierung eines weiteren grünen Wertpapiers erfolgreich abgeschlossen. Der mit 6,25 % p.a. verzinste reconcept CHF Green Energy Bond Canada (ISIN: DE000A4DFXXX) wurde in Höhe des maximalen Emissionsvolumens von 3,05 Mio. Schweizer Franken vollständig gezeichnet. Die Vollplatzierung bestätigt nicht nur die hohe Nachfrage nach nachhaltigen Investmentlösungen in Schweizer Franken beziehungsweise vornehmlich im Schweizer Markt, sondern auch die strategische Entscheidung von reconcept, Investoren mit einem speziell auf ihre Währungs- und Anlagepräferenzen zugeschnittenen Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...