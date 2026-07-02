Adyen treibt die Transformation vom klassischen Zahlungsabwickler zur umfassenden Commerce-Plattform weiter voran. Mit dem Beitritt zum internationalen Konsortium Open Standard gehört das niederländische Fintech zu den Gründungsmitgliedern eines Netzwerks von rund 140 Unternehmen, das mit Open USD (OUSD) einen neuen Stablecoin für den globalen Zahlungsverkehr etablieren will. Ziel ist es, grenzüberschreitende Zahlungen schneller, kostengünstiger und programmierbar abzuwickeln. Zu den Partnern zählen unter anderem Visa, Mastercard, American Express, Stripe und Checkout.com - ein starkes Signal für die wachsende Akzeptanz blockchainbasierter Zahlungslösungen im institutionellen Umfeld.



Parallel positioniert sich Adyen frühzeitig im Zukunftsmarkt des KI-gestützten Handels. Mit Adyen Agentic wurde im Juni eine modulare API-Plattform vorgestellt, die Händlern den Verkauf über KI-basierte Commerce-Plattformen erleichtert. Die Lösung standardisiert Produktdaten, Warenkorb und Zahlungsabwicklung und wird bereits gemeinsam mit Partnern wie Visa, Mastercard, American Express und Salesforce ausgerollt. Damit adressiert Adyen einen Markt, in dem autonome KI-Agenten künftig eigenständig Einkäufe initiieren und bezahlen könnten.



Auch strategisch entwickelt sich das Unternehmen weiter. Die Übernahmen von Talon.One und Orb wurden Anfang Juli abgeschlossen und erweitern das Angebot um Kundenbindungs-, Promotions- und Billing-Lösungen. Dadurch reduziert Adyen seine Abhängigkeit von klassischen Zahlungsgebühren und erschließt zusätzliche Erlösquellen mit höherem Wachstumspotenzial.



Operativ bleibt die Dynamik hoch: Für das zweite Quartal erwarten Analysten ein Zahlungsvolumen von rund 409 Mrd. Euro (+22 %) sowie einen Umsatzanstieg von ebenfalls rund 22 % auf 680 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge dürfte mit etwa 51 % weiterhin auf außergewöhnlich hohem Niveau liegen. Damit unterstreicht Adyen seine Position als einer der strukturellen Gewinner der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs - mit zusätzlichen Wachstumschancen durch Stablecoins, KI-gestützten Handel und ein zunehmend breiteres Produktportfolio.





© 2026 Bernecker Börsenbriefe