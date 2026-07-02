Die Hauptversammlung von NORMA hat ein zweites Aktienrückkaufprogramm von bis zu 208 Mio. EUR genehmigt, was die Strategie zur Ausschüttung an die Aktionäre stärkt. Das Management ist ermächtigt, einen Aufschlag von bis zu 30 % auf den relevanten Durchschnittskurs zu zahlen, was das Engagement unterstreicht, die Erlöse aus der Veräußerung der Water Management Einheit innerhalb eines disziplinierten Kapitalallokationsrahmens zurückzugeben. Nach der Veräußerung weist NORMA eine netto positive Bilanz auf, die starke finanzielle Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Dies unterstützt sowohl die fortgesetzten Kapitalrückflüsse als auch die Optionen für zukünftige strategische Initiativen. Gleichzeitig transformiert die "NewNORMA"-Strategie die Gruppe stetig in Richtung eines fokussierteren Fußabdrucks im Bereich industrielle Anwendungen in der Verbindungstechnik, unterstützt durch gleichzeitige Kostenoptimierung. Wir betrachten NORMA als eine relativ risikoarme Investition mit mehreren Aufwärtstreibern und bekräftigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 23,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/norma-group-se
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