EQS-News: LION E-Mobility AG
/ Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges
LION Smart nimmt Produktion planmäßig wieder auf und liefert erste Hochleistungs-Batteriepacks an Kunden aus
Starke Nachfrage bestätigt strategische Ausrichtung
Besonders Kunden aus den Segmenten Bus, Truck und Defence zeigen ein hohes Interesse an leistungsfähigen, zuverlässigen und industriell skalierbaren Batteriesystemen. Das positive Kundenfeedback und die anhaltend hohe Nachfrage bestätigen die strategische Ausrichtung von LION Smart.
"Mit der planmäßigen Wiederaufnahme der Produktion Ende Juni und den ersten Auslieferungen an Kunden haben wir einen bedeutenden Meilenstein erreicht. LION Smart liefert - technologisch, operativ und kommerziell", sagt Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG. "Die starke Nachfrage nach unseren Hochleistungs-Batteriepacks zeigt, dass wir mit unserer Technologie und unserer Fertigungskompetenz genau dort positioniert sind, wo der Markt wächst: bei leistungsstarken, zuverlässigen Batteriesystemen für anspruchsvolle Anwendungen."
Mit dem erfolgreichen Produktionsneustart stärkt LION Smart seine Position als Anbieter moderner Hochleistungs-Batteriepacks für elektrische Nutzfahrzeuge, industrielle Anwendungen, sicherheitskritische Einsatzbereiche und stationäre Energiespeicherlösungen. Die Kombination aus deutscher Engineering-Kompetenz, automatisierter Fertigung und einer klar auf Kundenanforderungen ausgerichteten Produktplattform bildet die Grundlage für den weiteren Wachstumskurs.
Über die LION E-Mobility AG:
Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen an. LION ist ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland hochautomatisierte Modulmontagelinien. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die 2011 gegründete LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.
www.lionemobility.com
Über LION Smart GmbH
Die LION Smart GmbH ist ein innovativer Anbieter von Batteriespeicherlösungen und Engineering-Dienstleistungen. Mit der bereits eingeführten 5-MWh-Containerlösung und umfassender Entwicklungs-, Test- und Simulationskompetenz bietet LION Smart eine technisch ausgereifte, serviceorientierte Lösung für industrielle und netzgebundene Großspeicheranwendungen.
LION E-Mobility Investor Relations:
Kirchhoff Consult
lion@kirchhoff.de
ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com
02.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LION E-Mobility AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0) 41 749 40 75
|E-Mail:
|info@lionemobility.com
|Internet:
|www.lionemobility.com
|ISIN:
|CH0560888270
|WKN:
|A2QH97
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2358848
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2358848 02.07.2026 CET/CEST