EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Kooperation

LION Smart, Renoc Alternative Energien und Stadtwerke Finsterwalde gründen Betreibergesellschaft für Batteriespeicher am Standort Finsterwalde/Massen



20.07.2026 / 09:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LION Smart, Renoc Alternative Energien und Stadtwerke Finsterwalde gründen Betreibergesellschaft für Batteriespeicher am Standort Finsterwalde/Massen



Massen/Finsterwalde/Zug, 20. Juli 2026 - die LION Smart Production GmbH, Teil der LION E-Mobility Group und ein führender Entwickler sowie Anbieter innovativer Energiespeicherlösungen gründet gemeinsam mit der Renoc Alternative Energien GmbH, der Stadtwerke Finsterwalde GmbH und der BESS Finsterwalde Massen Energie GmbH eine gemeinsame Betreibergesellschaft für den Betrieb und die Vermarktung eines Batteriespeichersystems am Standort Finsterwalde/Massen in Brandenburg. Die neue Betreibergesellschaft realisiert 5-MW-Batteriespeichersystem. Zudem sollen über den Betrieb der Anlage hinaus perspektivisch auch weitere Projekte am Standort und in der Region entwickelt werden.



Die Betreibergesellschaft verantwortet ein Batteriespeichersystem mit einer Leistung von 5 MW am Standort Finsterwalde/Massen, das bereits in Umsetzung ist. Es umfasst vier BESS-Container einschließlich der dazugehörigen Wechselrichter und weiterer technischer Infrastruktur.



Die Betreibergesellschaft vereint drei unterschiedliche und sich ergänzende Kompetenzen: Die Renoc Alternative Energien GmbH initiiert und ermöglicht mit ihrer 100-prozentigen Tochter, der PVA Glashütte UG, das Vorhaben am Standort. LION Smart übernimmt die technische Auslegung, Systemintegration und den technischen Betrieb der Anlage. Die Stadtwerke Finsterwalde bringen ihre regionale und energiewirtschaftliche Erfahrung ein. Die Partner verbindet das gemeinsame Ziel, regionale Wertschöpfung zu schaffen und diese bis auf die lokale Ebene zu tragen. Dieser Ansatz unterstreicht die besondere Bedeutung des Projekts für den Standort Finsterwalde/Massen.



Betrieb und Vermarktung

Aufgabe der Gesellschaft ist der zuverlässige Betrieb und die Vermarktung des Batteriespeichers am Standort Finsterwalde/Massen. Dies umfasst die technische Auslegung, Systemintegration und Inbetriebnahme ebenso wie den täglichen Betrieb, die Wartung und die Vermarktung der Speicherkapazitäten der Anlage. Im Mittelpunkt steht dabei, wie die Anlage technisch betrieben wird, wie die verschiedenen Komponenten und Marktteilnehmer zusammenwirken und auf welche Weise durch Betrieb und Vermarktung energiewirtschaftlicher Leistungen am Standort nachhaltige Erlöse erzielt werden können.



Als Gesellschafter der Betreibergesellschaft sind die drei Unternehmen unmittelbar in den operativen Betrieb der Anlage am Standort Finsterwalde/Massen eingebunden. Die dabei gewonnenen Erfahrungen sollen der Gesellschaft zugleich als Grundlage dienen, um weitere Projekte am Standort und in der Region zu entwickeln.



Renoc alternative Energien GmbH als Initiator und Enabler

Die Renoc Alternative Energien GmbH übernimmt mit ihrer Tochter, der PVA Glashütte UG, und dem Geschäftsführer Marvin Noack als EPC-Generalunternehmer die komplette Abwicklung der Energieanlage am Standort und damit die Rolle des Initiators und Ermöglichers. Durch die Bereitstellung des Standorts, die Zusammenführung der Projektpartner und den Aufbau der Betreibergesellschaft wurden die Voraussetzungen für die Umsetzung des Vorhabens geschaffen. Für Marvin Noack ist das erste 5-MW-Projekt der Beginn einer langfristig angelegten Investitionsstrategie im Bereich moderner Energieinfrastruktur. Mehrere weitere Projekte befinden sich bereits in der Prüfung beziehungsweise Vorbereitung. Ziel ist es, in Brandenburg schrittweise eine größere Pipeline von Batteriespeicherprojekten aufzubauen. Das Unternehmen wird dabei nicht nur als Kapitalgeber, sondern insbesondere als treibende Kraft und Enabler für die Entwicklung und Umsetzung neuer Energieprojekte sichtbar werden.



Marvin Noack, als Geschäftsführer der PVA Glashütte UG: "Dieses Projekt ist für uns erst der Anfang. Batteriespeicher sind ein entscheidender Baustein für eine sichere, flexible und zukunftsfähige Energieversorgung. Gemeinsam mit starken Partnern wollen wir weitere Projekte realisieren und damit langfristig in die Energieinfrastruktur Brandenburgs investieren."



LION Smart als Systemintegrator und operativer Partner

LION Smart bringt seine technische Kompetenz und Erfahrung als Systemintegrator in die Betreibergesellschaft ein. Das Unternehmen übernimmt eine zentrale Rolle bei der Zusammenführung und Abstimmung der wesentlichen technischen Komponenten des Batteriespeichersystems am Standort Massen. Hierzu gehören insbesondere die Batteriesysteme, Wechselrichter, Steuerungs- und Kommunikationslösungen sowie die Energie- und Betriebsmanagementsysteme. Ziel ist es, diese Komponenten zu einer leistungsfähigen, sicheren und wirtschaftlich betreibbaren Gesamtlösung zu integrieren. Gleichzeitig eröffnet die Beteiligung LION Smart die Möglichkeit, über die reine Lieferung und Integration technischer Systeme hinaus praktische Erfahrungen im täglichen Betrieb großer Batteriespeicherprojekte zu gewinnen. Das Unternehmen erhält damit einen direkten Einblick in die gesamte operative Wertschöpfungskette - von der Inbetriebnahme über die laufende Systemüberwachung und Optimierung bis zur wirtschaftlichen Vermarktung der Speicherkapazitäten.



Dr. Joachim Damasky, CEO der LION Smart Production GmbH: "Als Systemintegrator verfügen wir über umfassende technische Kompetenz bei der Zusammenführung komplexer Batteriespeicherlösungen. Durch unsere Beteiligung an der Betreibergesellschaft können wir diese Kompetenz unmittelbar in das Projekt am Standort Massen einbringen und gleichzeitig wertvolle Erfahrungen im täglichen Betrieb sowie in der wirtschaftlichen Nutzung solcher Systeme sammeln."



Die gewonnenen Erkenntnisse sollen künftig in die Weiterentwicklung der eigenen Systemlösungen einfließen und LION Smart dabei unterstützen, seine Position im Markt für großskalige Batteriespeichersysteme weiter auszubauen.



Stadtwerke Finsterwalde gehen bewusst neue Wege

Für die Stadtwerke Finsterwalde markiert die Beteiligung an der Betreibergesellschaft den Einstieg in ein neues Geschäftsfeld. Ein Projekt dieser Art und Größenordnung ist für das regionale Versorgungsunternehmen ein wichtiger Schritt in eine zunehmend flexible und speicherbasierte Energiewelt. Die Stadtwerke wollen frühzeitig Erfahrungen mit der technischen und wirtschaftlichen Funktionsweise großskaliger Batteriespeicher sammeln. Die Beteiligung ermöglicht ihnen, sich aktiv mit neuen energiewirtschaftlichen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen und die Transformation der regionalen Energieversorgung mitzugestalten. Das Projekt steht damit auch für einen Wandel im Selbstverständnis der Stadtwerke: Neben der klassischen Versorgung gewinnen innovative Technologien, Flexibilitätslösungen und neue Formen der Energievermarktung zunehmend an Bedeutung.



Andy Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Finsterwalde GmbH: "Als regionales Stadtwerk wollen wir die neue Energiewelt nicht nur begleiten, sondern aktiv mitgestalten. Mit unserer Beteiligung an dem Batteriespeicherprojekt gehen wir bewusst neue Wege. Wir schaffen damit die Grundlage, Erfahrungen in einem für die zukünftige Energieversorgung zentralen Bereich zu sammeln und weitere innovative Projekte in unserer Region zu entwickeln."





Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen an. LION ist ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland hochautomatisierte Modulmontagelinien. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die 2011 gegründete LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.

www.lionemobility.com



Über LION Smart GmbH

Die LION Smart GmbH ist ein innovativer Anbieter von Batteriespeicherlösungen und Engineering-Dienstleistungen. Mit der bereits eingeführten 5-MWh-Containerlösung und umfassender Entwicklungs-, Test- und Simulationskompetenz bietet LION Smart eine technisch ausgereifte, serviceorientierte Lösung für industrielle und netzgebundene Großspeicheranwendungen.



LION E-Mobility Investor Relations:

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



20.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News