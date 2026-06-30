EQS-News: LION E-Mobility AG
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LION E-Mobility treibt Ausbau des BESS-Geschäftsfelds verstärkt voran
Seit Juni 2026 verantwortet Winfried Wahl bei LION Smart in Garching den strategischen Aufbau des BESS-Geschäftsfelds. Im Fokus seiner Arbeit stehen insbesondere die Weiterentwicklung der strategischen Positionierung, die Entwicklung wettbewerbsfähiger Produkt- und Geschäftsmodelle sowie den Ausbau von Partnerschaften im Bereich stationärer Energiespeicher.
Sebastian Bujnoch ergänzt das BESS-Team mit umfassender internationaler Führungs- und Industrieerfahrung in den Bereichen Fertigung, Operations und Batterieindustrie. Seine Laufbahn umfasst ein breites Spektrum strategischer und operativer Verantwortlichkeiten in komplexen internationalen Marktumfeldern. Dabei verbindet er industrielle Expertise mit einem starken Verständnis für Geschäftsentwicklung, operative Exzellenz und die Umsetzung von Wachstumsstrategien.
Ein besonderer Schwerpunkt seiner Erfahrung liegt in China und den asiatischen Fertigungsmärkten. Dort hat Sebastian Bujnoch in 16 Jahren tiefgehende Einblicke in industrielle Skalierung, Lieferkettenstrukturen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit gewonnen. Seine Expertise ist für technologiegetriebene Märkte wie Energiespeicher und Elektrifizierung von hoher Bedeutung, da sie europäische Innovationskraft mit asiatischen Produktions- und Lieferkettenkompetenzen verbindet.
Bei LION Smart konzentriert sich Sebastian Bujnoch auf den Aufbau und die Skalierung der BESS Business Unit. Bujnoch wird sich schwerpunktmäßig auf die Stärkung und Erweiterung strategischer Beziehungen zu chinesischen Lieferanten sowie der Ausbau des Kundenportfolios in Europa konzentrieren.
"Mit Winfried Wahl und Sebastian Bujnoch gewinnen wir zwei Persönlichkeiten, die strategische Marktkenntnis, internationale Erfahrung und operative Umsetzungskompetenz in idealer Weise verbinden", sagt Dr. Joachim Damasky, CEO der Lion E-Mobility AG. "Ihr Know-how wird eine wichtige Rolle dabei spielen, unser BESS-Geschäft konsequent aufzubauen und LION Smart als starken Partner im europäischen Energiespeichermarkt zu positionieren."
Mit dem Ausbau des BESS-Teams stärkt LION Smart seine Kompetenzen in einem dynamisch wachsenden Marktumfeld. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, leistungsfähige, skalierbare und marktorientierte Speicherlösungen zu entwickeln und damit einen Beitrag zur weiteren Elektrifizierung und Energiewende zu leisten.
Über die LION E-Mobility AG:
Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen an. LION ist ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland hochautomatisierte Modulmontagelinien. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die 2011 gegründete LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.
www.lionemobility.com
Über LION Smart GmbH
Die LION Smart GmbH ist ein innovativer Anbieter von Batteriespeicherlösungen und Engineering-Dienstleistungen. Mit der bereits eingeführten 5-MWh-Containerlösung und umfassender Entwicklungs-, Test- und Simulationskompetenz bietet LION Smart eine technisch ausgereifte, serviceorientierte Lösung für industrielle und netzgebundene Großspeicheranwendungen.
LION E-Mobility Investor Relations:
Kirchhoff Consult
lion@kirchhoff.de
ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com
30.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LION E-Mobility AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0) 41 749 40 75
|E-Mail:
|info@lionemobility.com
|Internet:
|www.lionemobility.com
|ISIN:
|CH0560888270
|WKN:
|A2QH97
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
|EQS News ID:
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