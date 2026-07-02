Rüstungsaktien stehen derzeit an den Börsen unter Druck. Das deutsch-französische Unternehmen KNDS reagiert darauf und verschiebt seinen geplanten Börsengang. Wie geht es nun weiter? Börsengang verschoben Die Vorbereitungen für den Börsengang galten weitgehend als abgeschlossen. Ursprünglich sollte die Erstnotiz noch im Juli erfolgen. Nun wurde der Börsengang jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Hintergrund ist das deutlich eingetrübte Börsenumfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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