Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG



02.07.2026 / 13:24 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.07.2026 Kursziel: 2,10 EUR (zuvor: 2,20 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

3U erhält Genehmigung für Windpark in NRW



3U hat für den Windpark Breite Eiche die immissionsschutzrechtliche Genehmigung erhalten und damit einen weiteren Schritt im Ausbau des Segments Erneuerbare Energien vollzogen.



Erhöhung der Stromproduktion um 13,6 MW: Die erhaltene BImSchG-Genehmigung bündelt neben der immissionsschutzrechtlichen Erlaubnis auch Baugenehmigung, luftverkehrsrechtliche Zustimmung sowie die Waldumwandlungsgenehmigung. Geplant sind zwei Nordex-Anlagen mit einer Nennleistung von je 6,8 MW, die die Stromkapazität des Konzerns damit um 13,6 MW erhöhen. Vorbehaltlich eines Zuschlags in der Bundesnetzagentur-Ausschreibung könnte der Bau ab 2027 beginnen. Inbetriebnahme und erste Stromeinspeisung sind für Ende 2027 bis Anfang 2028 geplant. Perspektivisch ist eine Erweiterung um zwei weitere Anlagen vorgesehen.



Ausschreibung-Teilnahme als nächster Meilenstein: Als nächster Schritt soll der Windpark noch im laufenden Geschäftsjahr 2026 an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilnehmen. Die Vergütungspreise sind dabei zuletzt deutlichzurückgegangen, so lag der durchschnittliche Zuschlagswert bei der Mai-Ausschreibung 2026 bei 5,1 ct/kWh. Ein Zuschlag ist insbesondere als Sicherheit für die Projektfinanzierung als auch für einen erleichterten Netzanschluss von zentraler Bedeutung. Wir erwarten deshalb, dass 3U mit einem kompetitiven Preis in die Ausschreibung gehen wird. Das Investitionsvolumen liegt laut Unternehmensangaben im unteren bis mittleren zweistelligen Mio.-EUR-Bereich (MONe: 25 Mio. EUR). Der Zinssatz für die Fremdfinanzierung, die wie üblich den Großteil der Investitionssumme abdecken sollte, dürfte sich im Rahmen des einschlägigen KfW-Programms bewegen, das aktuell rund 4,7% p.a. bei 20 Jahren Laufzeit bietet.



Unter der Annahme einer jährlichen Stromproduktion von 32 GWh sowie einer Vergütung einschließlich Gütefaktor von 7,0 ct/kWh erwarten wir einen Jahresumsatz von rund 2,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA von etwa 1,8 Mio. EUR. Zusätzliches Upside ergibt sich über eine Direktvermarktung des Stroms, da sowohl aktuelle Marktpreise als auch die von 3U zuletzt abgeschlossenen PPAs über dem aktuellen Ausschreibungsniveau liegen dürften.



Modellseitig noch nicht eingepreist: Wir haben Breite Eiche bislang noch nicht in unsere Prognosen aufgenommen und werden dies nach einem erfolgreichen Zuschlag in der Ausschreibung nachholen. Bei planmäßiger Inbetriebnahme erwarten wir ab 2028 einen jährlichen EBITDA-Beitrag von über 1,8 Mio. EUR, während das Ergebnis nach Abschreibungen und Zinsen zunächst noch etwa ausgeglichen ausfallen dürfte. Darüber hinaus berücksichtigt unser Modell nun die aktuelle Bitcoin-Kursentwicklung. Während wir aufgrund des zwischenzeitlichen Kursanstiegs zunächst mit einer Zuschreibung im zweiten Quartal gerechnet hatten, erwarten wir nun eine weitere Abschreibung in Höhe von 2,7 Mio. EUR.



Fazit: Die BImSchG-Genehmigung für Breite Eiche ist ein wichtiger Meilenstein, der den Wachstumspfad im EE-Segment weiter konkretisiert. Wir bestätigen die Kaufempfehlung, reduzieren das Kursziel jedoch aufgrund des niedrigeren Bitcoin-Kurses auf 2,10 EUR.







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Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



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