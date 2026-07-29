DJ PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: Senkung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

3U HOLDING AG: Senkung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Marburg (pta000/29.07.2026/20:15 UTC+2)

Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) passt auf Grundlage der heute vom Vorstand aktualisierten Erwartungen die Prognose 2026 für den Konzernumsatz und das EBITDA an.

Für 2026 werden die anvisierten Zielgrößen unter den ursprünglich kommunizierten Bandbreiten erwartet. Der Konzernumsatz soll zwischen EUR 48 Mio. und EUR 53 Mio. (bisherige Prognose: EUR 55 Mio. bis EUR 60 Mio.) liegen. Bei der Profitabilität rechnet der Vorstand in Anbetracht der Entwicklungen im SHK-Segment mit einem EBITDA in einer Spanne von EUR 4,0 Mio. bis EUR 6,0 Mio. (bisherige Prognose: EUR 6,0 Mio. bis EUR 8,0 Mio.).

Die Anpassung betrifft im Wesentlichen das Segment Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). Für dieses Segment erwartet der Vorstand nunmehr Umsatzerlöse von rund EUR 28 Mio. (bisherige Erwartung: rund EUR 35 Mio.) und ein EBITDA in einer Spanne von EUR -2,0 Mio. bis EUR -3,0 Mio. (bisherige Erwartung: rund EUR -1,0 Mio.). Für die Segmente ITK und Erneuerbare Energien bleiben die bisher kommunizierten Erwartungen unverändert.

Das Marktumfeld im Segment SHK blieb im ersten Halbjahr 2026 angespannt. Die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten halten entgegen den bisherigen Annahmen weiter an und belasten zusätzlich das Konsumverhalten. Der Wohnungsneubau in Deutschland ist weiterhin rückläufig; hinzu kam eine fortgesetzt verhaltene Modernisierungsnachfrage vor dem Hintergrund konjunktureller Unsicherheit und anhaltender Kaufzurückhaltung der privaten Haushalte. Diese Zurückhaltung und die damit verbundenen geringen Umsatzerlöse werden nun auch für das zweite Halbjahr 2026 erwartet.

Der Halbjahresbericht wird am 13. August 2026 veröffentlicht.

Kontakt:

3U HOLDING AG

Investor Relations

E-Mail: ir@3u.net

(Ende)

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July 29, 2026 14:15 ET (18:15 GMT)