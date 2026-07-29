Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 29.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Spezial: Steht hier der Turnaround des Sommers?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 516790 | ISIN: DE0005167902 | Ticker-Symbol: UUU
Tradegate
29.07.26 | 21:10
1,040 Euro
-0,48 % -0,005
Branche
Telekom
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
3U HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
3U HOLDING AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,0101,08021:11
1,0151,06521:11
Dow Jones News
29.07.2026 20:51 Uhr
241 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: Senkung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

DJ PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: Senkung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

3U HOLDING AG: Senkung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Marburg (pta000/29.07.2026/20:15 UTC+2)

Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) passt auf Grundlage der heute vom Vorstand aktualisierten Erwartungen die Prognose 2026 für den Konzernumsatz und das EBITDA an.

Für 2026 werden die anvisierten Zielgrößen unter den ursprünglich kommunizierten Bandbreiten erwartet. Der Konzernumsatz soll zwischen EUR 48 Mio. und EUR 53 Mio. (bisherige Prognose: EUR 55 Mio. bis EUR 60 Mio.) liegen. Bei der Profitabilität rechnet der Vorstand in Anbetracht der Entwicklungen im SHK-Segment mit einem EBITDA in einer Spanne von EUR 4,0 Mio. bis EUR 6,0 Mio. (bisherige Prognose: EUR 6,0 Mio. bis EUR 8,0 Mio.).

Die Anpassung betrifft im Wesentlichen das Segment Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). Für dieses Segment erwartet der Vorstand nunmehr Umsatzerlöse von rund EUR 28 Mio. (bisherige Erwartung: rund EUR 35 Mio.) und ein EBITDA in einer Spanne von EUR -2,0 Mio. bis EUR -3,0 Mio. (bisherige Erwartung: rund EUR -1,0 Mio.). Für die Segmente ITK und Erneuerbare Energien bleiben die bisher kommunizierten Erwartungen unverändert.

Das Marktumfeld im Segment SHK blieb im ersten Halbjahr 2026 angespannt. Die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten halten entgegen den bisherigen Annahmen weiter an und belasten zusätzlich das Konsumverhalten. Der Wohnungsneubau in Deutschland ist weiterhin rückläufig; hinzu kam eine fortgesetzt verhaltene Modernisierungsnachfrage vor dem Hintergrund konjunktureller Unsicherheit und anhaltender Kaufzurückhaltung der privaten Haushalte. Diese Zurückhaltung und die damit verbundenen geringen Umsatzerlöse werden nun auch für das zweite Halbjahr 2026 erwartet.

Der Halbjahresbericht wird am 13. August 2026 veröffentlicht.

Kontakt:

3U HOLDING AG

Investor Relations

E-Mail: ir@3u.net

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      3U HOLDING AG 
           Zu den Sandbeeten 1b 
           35043 Marburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Christoph Hellrung 
E-Mail:        ir@3u.net 
Website:       www.3u.net 
ISIN(s):       DE0005167902 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785348900308 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 14:15 ET (18:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die Korrektur Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.