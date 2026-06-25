DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: 3U erhält Genehmigung für neuen Windpark Breite Eiche in Nordrhein-Westfalen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

3U HOLDING AG: 3U erhält Genehmigung für neuen Windpark Breite Eiche in Nordrhein-Westfalen

Marburg (pta000/25.06.2026/08:00 UTC+2)

Marburg, 25.06.2026 - Die Windpark Breite Eiche GmbH & Co. KG, an der die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) über ihre 100%ige Tochtergesellschaft 3U ENERGY AG mehrheitlich beteiligt ist, hat vom Kreis Siegen-Wittgenstein die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für zwei moderne Windenergieanlagen am Standort Breite Eiche erhalten. Mit dem positiven Bescheid wurde eine wesentliche genehmigungsrechtliche Grundlage für den ersten Windkraft-Neubaustandort des 3U Konzerns in Nordrhein-Westfalen geschaffen - ein weiterer Schritt im konsequenten Ausbau des Segments Erneuerbare Energien.

Behördlicher Meilenstein genommen

Die BImSchG-Genehmigung ist eine zentrale Hürde jedes Windenergievorhabens: In dem Verfahren werden die maßgeblichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen für Errichtung und Betrieb der Anlagen geprüft. Dass dieses Verfahren nun erfolgreich abgeschlossen ist, schafft eine wichtige Grundlage für die weiteren Umsetzungsschritte. Der Bescheid bündelt zugleich mehrere Zulassungen in einem: Neben der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung schließt er die Baugenehmigung, die luftverkehrsrechtliche Zustimmung sowie die Waldumwandlungsgenehmigung ein.Genehmigt sind die beiden Anlagen einschließlich der für Errichtung und Betrieb erforderlichen anlagenbezogenen Nebenflächen.

Zwei leistungsstarke Anlagen, 13,6 Megawatt grüne Leistung

Am Standort Breite Eiche sind zwei Anlagen des Typs Nordex N175/6.X - moderne, ertragsstarke Anlagen der neuesten Generation mit einer Nennleistung von jeweils bis zu 6,8 Megawatt (MW), einer Nabenhöhe von 179 m, einem Rotordurchmesser von 175 m und einer Gesamthöhe von 267 m geplant. Gemeinsam bringen sie 13,6 MW installierte Leistung an den Standort;nach aktueller Ertragsprognose kann der Windpark damit rechnerisch mehr als 10.000 Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgen. Mit der Inbetriebnahme wächst die dem 3U Konzern zuzurechnende installierte Leistung aus Wind und Solar auf rund 87 MW.

Auf dem Weg ans Netz

Der Windpark Breite Eiche soll noch im Geschäftsjahr 2026 an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur für Windenergieanlagen an Land teilnehmen. Vorbehaltlich eines erfolgreichen Zuschlags und der weiteren technischen Umsetzungsschritte könnte der Bau ab 2027 beginnen; Inbetriebnahme und erste Stromeinspeisung sind nach heutiger Planung im Zeitraum Ende 2027 bis Anfang 2028 möglich. Für die Realisierung des Windparks Breite Eiche kalkuliert 3U auf Grundlage der aktuellen Projektplanung einschließlich Windenergieanlagen, Infrastruktur, Netzanschlussvorbereitung und weiterer Projektumsetzungskosten mit einem Investitionsvolumen im unteren bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Ausblick: Erweiterung im Projektumfeld geplant

Über die nun genehmigten beiden Anlagen hinaus beabsichtigt 3U, das Projektumfeld Breite Eiche um zwei weitere Windenergieanlagen zu erweitern. Die Planungen für eine mögliche Erweiterung schreiten voran, befinden sich jedoch in einem frühen Projektstadium. Für diese Erweiterung ist ein alternativer Vermarktungsweg vorgesehen. Der erzeugte Strom soll künftig im Wege einer Direktbelieferung vermarktet werden.

"Breite Eiche zeigt, dass wir unseren Wachstumskurs in den Erneuerbaren konsequent weitergehen - durch das Repowering unserer Bestandsstandorte, durch attraktive Neubauprojekte und perspektivisch auch über zusätzliche Vermarktungswege wie die Direktbelieferung", sagt Christoph Hellrung, Finanzvorstand der 3U HOLDING AG und im Vorstand zuständig für das Segment Erneuerbare Energien. "Jede zusätzliche Kilowattstunde aus Wind und Sonne stärkt unser Ergebnis und leistet zugleich einen Beitrag zur Energiewende."

Kontakt: 3U HOLDING AG Investor Relations ir@3u.net

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Annahmen und Einschätzungen des Vorstands beruhen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten; die tatsächliche Entwicklung kann daher wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen besteht nicht.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: 3U HOLDING AG Zu den Sandbeeten 1b 35043 Marburg Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: ir@3u.net Website: www.3u.net ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782367200247 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)