Der Meta-Schock: ServiceNow: Software-Erholung | BYD: Exportrekord | Bayer: Ausgliederung

Halbleiter-Aktien stehen schwer unter Druck! Ist das die Chance für Software-Aktien, endlich die KI-Ängste abzulegen? Guggenheim stuft ServiceNow und Salesforce auf "Buy". Die große Frage: Wie reagiert SAP darauf?Der Meta-Schock: Wer jetzt jubelt und wer zittert? Müssen Anleger ihre KI-Investments neu überdenken? Die Nachricht, dass Meta zukünftig KI-Rechenkapazität vermieten will, hat einige neue Fragen aufgeworfen. Haben die Hyperscaler mit ihren Investitionen übertrieben, werden überhaupt so viele KI-Chips nachgefragt wie erwartet und was bedeuten die Pläne von Meta für die Preise von KI-Rechenleistung? Wir haben geschaut, wer sich freuen darf und wer sich fürchten muss. BYD meldet …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran