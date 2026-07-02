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KI hat das Bohrziel gewählt - startet jetzt die nächste große Kupfer-Story aus Nevada?
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Markus Weingran
02.07.2026 15:27 Uhr
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(1)

Der Meta-Schock: ServiceNow: Software-Erholung | BYD: Exportrekord | Bayer: Ausgliederung

Halbleiter-Aktien stehen schwer unter Druck! Ist das die Chance für Software-Aktien, endlich die KI-Ängste abzulegen? Guggenheim stuft ServiceNow und Salesforce auf "Buy". Die große Frage: Wie reagiert SAP darauf?Der Meta-Schock: Wer jetzt jubelt und wer zittert? Müssen Anleger ihre KI-Investments neu überdenken? Die Nachricht, dass Meta zukünftig KI-Rechenkapazität vermieten will, hat einige neue Fragen aufgeworfen. Haben die Hyperscaler mit ihren Investitionen übertrieben, werden überhaupt so viele KI-Chips nachgefragt wie erwartet und was bedeuten die Pläne von Meta für die Preise von KI-Rechenleistung? Wir haben geschaut, wer sich freuen darf und wer sich fürchten muss. BYD meldet …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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