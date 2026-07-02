Nach einem durchwachsenen Jahr 2025 geht es bei Tesla aktuell wieder deutlich aufwärts: Im zweiten Quartal 2026 konnte der E-Auto-Hersteller die Anzahl der ausgelieferten Fahrzeuge um 25 Prozent auf 480.126 Einheiten erhöhen. Dadurch konnte Tesla zugleich seinen Lagerbestand reduzieren. Dass es für Tesla im zweiten Quartal 2026 ziemlich gut lief, zeigten zuletzt schon Zulassungsdaten aus einzelnen Ländern. So verzeichnete Tesla in Deutschland im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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