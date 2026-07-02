Meine besten Pferde im Stall haben ein paar blaue Flecken bekommen. Zuletzt kamen nämlich CTS Eventim und Netflix unter die Räder. Ich sehe ich gute Chancen. Heute hat Oddo-BHF-Analyst Andreas Riemann das Entertainment und Ticket-Unternehmen gelobt, woraufhin die Aktie deutlich ins Plus drehte. Mit einem KGV von etwa 15 und einer Dividendenrendite von 3,2% ist der Live-Entertainer bestimmt nicht überteuert. Die Flaute scheint in der Tat eine Gelegenheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer