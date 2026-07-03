Rheinmetall - RHM: Short-Setup trotz voller Auftragsbücher! Was ist da los?

Rüstungsrallye am Ende?

Verzögerte Auslieferungen belasten vorübergehend den Quartalsumsatz. Rheinmetall (RHM) steigert den operativen Gewinn deutlich und hält an den Jahreszielen fest.

Rheinmetall (RHM) - ISIN DE0007030009

Rückblick: Der Rüstungssektor ist nach einer Reihe von Rallyejahren von Gewinnmitnahmen gepägt und so gibt es auch bei der Rheinmetall-Aktie einen Halbjahresverlust von rund 32 Prozent. Das Aufbäumen der letzten Tage in Gestalt einer Bärenflagge darf als Vorbote weiterer Abverkäufe interpretiert werden.

Rheinmetall-Aktie: Chart vom 02.07.2026, Kürzel: RHM Kurs: 1117.8 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Langfristig bestehen für Rheinmetall angesichts der geopolitischen Gemengelage weiterhin gute Aussichten. Zunächst aber gibt es mit dem Gap Down vom 23. auf 24. Juni und dem 50er-EMA starke Hindernisse auf dem Weg nach oben zu überwinden. Der Bereich der Kurslücke bietet sich zur Absicherung an, für den Fall, dass die Rüstungsrallye weitergeht.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Bärenflagge nach unten gebrochen werden, könnte man einen Leerverkauf der Rheinmetall-Aktie starten und das Kursziel bei 900 EUR ansteuern.

Meinung:

Im ersten Quartal 2026 steigerte Rheinmetall den Umsatz um 7.7 Prozent auf 1.938 Milliarden EUR und den operativen Gewinn um 33 Millionen EUR auf 224 Millionen EUR. Die operative Marge verbesserte sich von 10.5 Prozent auf 11.6 Prozent und entsprach den Markterwartungen. Der Umsatz blieb jedoch unter den Analystenschätzungen von 2.3 Milliarden EUR, da Auslieferungen in den Bereichen Waffen und Munition sowie Militärlogistik in das zweite Quartal verschoben wurden. Der Auftragsbestand wuchs durch neue Aufträge und die erstmalige Einbeziehung des Marinegeschäfts auf rund 73 Milliarden EUR und lag damit 31 Prozent über dem Vorjahreswert. Trotz eines negativen operativen freien Cashflows von 285 Millionen EUR infolge höherer Investitionen und des Working Capitals bestätigte das Unternehmen seine Jahresprognose mit einem Umsatzwachstum von 40 bis 45 Prozent, einer operativen Marge von rund 19 Prozent sowie einer Cash-Conversion von über 40 Prozent.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 46.21 Mrd. EUR

Meine Meinung zu Rheinmetall ist bärisch.

Quellennachweis: https://www.eqs-news.com/news/ad-hoc/rheinmetall-ag-preliminary-operating-margin-in-line-with-market-expectation-revenue-below-market-expectation-despite-growth-due-to-delays-into-q2-2026-full-year-forecast-reaffirmed/91243bc6-11ba-4f75-a616-f3f2b58f964b_en

Veröffentlichungsdatum: 02.07.2026

Autor: Thomas Canali

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