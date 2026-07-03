Gold scheint sich gefangen zu haben. Nachdem Kevin Warsh, der neue Chef der Federal Reserve, nun keinen Inflationsdruck mehr sieht, prallte die Notiz des Edelmetalls an der Marke von 4.000 USD bzw. knapp darunter ab und konnte sich deutlich erholen. Offenbar stand der Markt in Sachen Zinsen auf der falschen Seite. Noch diese Woche wurden zwei Zinserhöhungen für dieses Jahr eingepreist. Für Anleger könnte der Rebound bei Gold und das neue Wording der Fed einen neuen Zyklus einleiten. Das ist Grund genug, um wieder auf attraktive Goldaktien zu blicken. Lahontan Gold gehört zu diesen Perlen, die noch eine niedrige Bewertung aufweisen, aber schon mitten im De-Risking stecken. In den kommenden Wochen will das Unternehmen eine neue Ressourcenschätzung veröffentlichen. CEO Kimberly Ann bestätigte zudem das Ziel, bereits 2027 in Produktion zu gehen.
Enthaltene Werte: CA50732M1014Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de